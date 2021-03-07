Valilik 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapatıyor

İstanbul Valiliği yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Taksim'de İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapatıyor.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde, yarın düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.

Valilik kapatılacak yollar ile alternatif yolları şöyle sıraladı:

Kapatılacak yollar:

Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak’tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.

Taksim Meydan (büfeler önü) – İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol kapatılacak.

Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.

Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal’e akım verilmeyecek.

Taksim Tünel girişi İstiklal’e giriş trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar: