Valilik 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapatıyor

İstanbul Valiliği yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Taksim'de İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapatıyor.
Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde, yarın düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.
Valilik kapatılacak yollar ile alternatif yolları şöyle sıraladı:
Kapatılacak yollar:
- Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak’tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
- Taksim Meydan (büfeler önü) – İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol kapatılacak.
- Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
- Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
- Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
- Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
- Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal’e akım verilmeyecek.
- Taksim Tünel girişi İstiklal’e giriş trafiğe kapatılacak.
Alternatif yollar:
- Gümüşsuyu Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Refik Saydam Caddesi
- Sıraselviler Caddesi