Valilik 121 fırını denetledi, 93'ünün yüksek fiyattan ekmek sattığını açıkladı

İstanbul Valiliği, ekmeğin fiyatının birçok fırında fiilen 2 liraya çıkarıldığına ilişkin haberler sonrası denetim yaptı.

Açıklamada, 121 fırında denetleme yapıldığı, 93'ününün belirlenen fiyatın üstünde bir fiyata ekmek sattığı belirtildi.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

Yapılan denetimlerde, 12 fırının standartlara uyduğu, 93 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi.

Fiyat/gramaj tarifesine uymayan her işletmeye asgari 10 bin TL olmak üzere ceza teklif tutanağı düzenlendi.

Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi gereğince 16 fırında 43 ayrı ürün çeşidinde fiyat etiketi bulunmadığından her bir ürün çeşidine 415 TL ceza uygulandı.