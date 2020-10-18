Validen hata dolu 'özür'

Bir dönerciyi rahatsız edip onu azarlamaya kalktığı görüntülerle gündeme gelen Denizli Valisi Ali Fuat Atik, konuyla ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Atik, ortaya çıkan görüntüler için "Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifademin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü" derken, vatandaşlardan özür dilediğini de belirtti.

Olay sırasında Vali, dönercide çalışan yurttaşı kendisiyle muhabbet etmediği için azarlamaya kalkmış ve "işletmeyi kapatın" emri vermişti. Vali'nin, döner kesen çalışanı "eldiven takmadığı" için azarlamaya kalkarken maskesini açtığı görüldü.

Söz konusu döner restoranının kapatılmadığını belirten Vali Atik'in açıklama metnindeyse sıkça görülen imla hataları ve düşük cümleler dikkat çekti.

Valiliğin açıklama metni şöyle:

Açıklamayı hatalar yüzünden üç kere yeniledi

Öte yandan Denizli Valiliği'nin internet sitesinde Denizli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü imzasıyla yayınlanan açıklama, imla hataları nedeniyle üç kez yenilendi. Yine de imla ve üslup açısından ağır eleştiri alan açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Valiliğin üç kez değiştirdiği, yazılı açıklama, sırasıyla şöyle:

Soylu'dan Vali'ye destek: Devletin cemal ve celal yüzü vardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli Valisi Ali Fuat Atik hakkında kişisel sosyal medya hesabından "Özrü yerinde olmuştur" açıklamasını yaptı.

Soylu paylaşımında, "Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır... Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." ifadesini kullandı.