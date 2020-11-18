Validebağ Korusu'nda rant projelerine karşı 25 bin imza

İstanbul'un Anadolu yakasının en büyük doğal yeşil alanlarından biri olan Üsküdar Altunizade’deki Validebağ Korusu'nda rant projelerine karşı mücadele sürüyor.

Hem tarihi, hem doğal SİT alanı olarak 1. derece koruma altındaki Validebağ Korusu'nun dörtte üçlük bir bölümüne denk gelen 261 bin metrekarelik kısmı, Nisan ayında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Üsküdar Belediyesi'ne 2 yıllığına bakım ve onarım gerekçesiyle tahsis edilmişti. Haziran ayında Validebağ Gönüllüleri'nin ısrarlı soruları üzerine Üsküdar Belediyesi koruda yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve fitness alanları yapmak istediklerini belirtti. Validebağ Gönüllüleri buna karşı olduklarını bildirdi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Ekim ayında yayımlanan bir broşürde ise koruda açık hava sineması, festival alanı, 500 araçlık otopark, amfitiyatro, yoga-pilates alanı, izci eğitim alanı, köpek gezdirme alanı, 1.600 m. bisiklet parkuru, 1.800 m. koşu parkuru, piknik alanları, meyve bahçeleri, kır bahçesi ve tuvalet yapımından söz edildi.

İmza kampanyası sürüyor

Validebağ Gönüllüleri bu sayılan tesislerin gerek inşaat faaliyetleri gerek çekecekleri insan ve araç trafiğinin koruyu 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı olmaktan, hatta koru olmaktan çıkaracağını belirterek tahsis kararıyla ilgili olarak imza kampanyası başlattı. Toplanan imzalar 22 bini geçtiğinde, Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edildi. Kampanyaya devam eden Validebağ Gönüllülüleri 25 bin imzaya ulaştıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Üsküdar Belediyesi’nden sadece, asli görevi olan çöpleri toplamasını ve ağaçların bakımını yapmasını talep ediyoruz. Koruya bunların dışındaki her tür müdahale, orada doğal habitat oluşturmuş olan bitki ve hayvan çeşitliliğine zarar veriyor. Kelebek larvaları ölüyor, ağaç kökleri ezilerek kuruyor, kirpilerin yavruları ölüyor, ağaçkakanlar ürküp evlerini terk ediyor, bitkilerin soyu tükeniyor, leylekler su içmeye-dinlenmeye inmiyor. Validebağ Korusu yeşil, doğal ve bir bütün olarak gelecek nesillere kalsın" denildi.

22 yıldır ranta karşı mücadele

1927 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen ve uzun yıllar veren hastalarının tedavisi için kullanılan Validebağ Korusu'nda 1970'lerden itibaren başlayan rant elde etme çabalarına karşı 1998'de Validebağ Gönülllüleri platformu kuruldu.

Geçmişte de "genellikle masum ve ulvi gerekçelerin arkasına gizlenmiş olarak" kamuoyuna pek çok proje sunulduğuna iaret eden platform "Örneğin 2005 yılında aydınlatma gerekçesiyle 1.500-2.000 metre çukur kazıldı. Gerek çukur kazma, gerek aydınlatma, ağacından kuşuna Koru’nun tüm canlılarına zarar vereceğinden, engelledik. 2009 yılında kros şampiyonası bahanesiyle geniş yollar açıldı. Aynı gerekçelerle kapattırdık. 2014’te Koru’da pek çok yapılaşma öngören 'çılgın' projeler açıklandı, yapılmasına engel olduk. 2017 yılında hiçbir bilimsel temeli olmayan jeotermal sondaj projesi gündeme getirildi, tepkiler üzerine vazgeçildi. 2018’de kurgulanan millet bahçesi projesiyle, zaten halka açık olan Koru’yu halka açacaklarını iddia ettiler, Koru’yu tamamen yapılaştırmaya çalışan bu projeye karşı açtığımız dava sürüyor. Çeşitli tarihlerde Koru içinde açılan ve giderek genişleyen çay bahçelerini saymadık bile…" açıklamasını yaptı.

Bu tür projelerin tümünde asıl amacın koruya iş makinelerini sokarak korunun doğallığını, yeşilliğini ve 1. derece SİT alanı özelliklerini yok etmek olduğuna dikkat çeken platform, "Şimdiye kadar koruya çeşitli gerekçelerle giren iş makinelarının verdikleri zararları yakından biliyoruz ve bunun tekrarlanmasını istemiyoruz" diyor.