Validebağ Gönüllüleri: 'Millet Bahçesi Değil, Koru'

İstanbul'un en önemli yeşil alanları arasında bulunan Validebağ Korusu'nun Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesine karşı Validebağ Gönüllüleri bugün bir basın açıklaması düzenledi.

Üsküdar'daki 354 dönümlük alana yayılan 1. derece doğa sit alanı olan Validebağ Korusu'nun 261 bin metrekarelik bölümü geçtiğimiz yıl, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıl "boyunca bakım ve düzenleme" yapmak üzere Üsküdar Belediyesi'ne tahsis edilmişti.

Açıklamada Validebağ Gönüllüleri “Üsküdar Belediyesi'nin koruya ilk göz koyması değil bu. 2006 yılından beri Üsküdar Belediyesi'nin koru üzerinde birtakım emelleri olduğunu biliyoruz. 2018 yılında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı korunun millet bahçesi yapılmasına karar verdi. Projeyi İBB çizdi. Validebağ Gönüllüleri Derneği olarak onay işlemlerinin iptal edilmesi için açtığımız idari dava devam etmektedir” dedi.

Tarihi koruya otopark ve festival alanı projesi

Üsküdar Belediyesi'nce yapılacağı açıklanan çalışmanın diğer "millet bahçesi projelerinden" çok farklı olmadığı belirten gönüllüler alanın "500 araçlık otopark, festival alanı, açık hava sineması, yoga-pilates alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş-koşu-bisiklet parkurları, izci eğitim alanı, köpek gezdirme alanları" adı altında talana açıldığına dikkat çekti.

Üsküdar Acıbadem Mahallesi Muhtarı Semra Aydın, koruda yapılan basın açıklamasında şöyle konuştu:

“Validebağ’ı korumak zorundayız. 22 yıldır çocuklarımıza tek parça halinde bırakmak için mücadele ediyoruz. Korunun içinde 25 kelebek türü var, sincaplar var, börtü böceklerimiz var. Bunları doğaya ihanet etmemek için bunlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Burası kent ormanı, millet bahçesi değildir; yalnızca bakıma ihtiyacı vardır. Yapılması gereken budur.”

Validebağ Gönüllüleri adına basın açıklamasını okuyan Uğurcan Günay, Üsküdar Belediyesi'nin yıllardır, Validebağ Korusu’nu "halka açacağını" söylediğine ancak korunun Cumhuriyet döneminden beri halka açık olduğuna dikkat çekti.

'Ağaçları korumak yerine kesen zihniyet'

Cumhuriyet döneminde hazineye geçen bu arazinin kullanım hakkının Atatürk’ün isteğiyle 1927’de Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildiğini hatırlatan Günay şöyle konuştu:

"Genç Cumhuriyet’in yöneticileri halkın eğitim ve sağlık sorunlarını öncelikli olarak ele almış, koruyu doğal hali ile korumuştur. Validebağ Korusu, şehrin merkezinde çocukların sincapları, kirpileri, kaplumbağaları, kertenkeleleri doğal ortamlarında görebileceği, doğayı tanıyabileceği eşsiz bir alandır. Görüldüğü üzere, zaten her canlıya açık olan Validebağ Korusu'nda her gün yürüyen, koşan, piknik yapan binlerce insan var.

Validebağ Korusu’nu korumakta kamu kurumları dahil olmak üzere herkesin sorumluluğu var. Validebağ korusundaki anıt ağaçları korumak yerine kesen zihniyetin, korunun doğal halini korumak yerine yapay millet bahçesi yapmaya çalışanların, nasıl bir çevre koruma yöntemi olduğunu korudaki yıllanmış ağaçlar katledilirken gördük. Üsküdar Belediyesi kimin hangi kararına istinaden anıt ağaçların kesilerek katliam yapıldığının hesabını vermelidir.”

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Validebağ'ın talana açılma projesi hakkında "Validebağ'ı Hyde Park yapacaklarını" söylemişti.