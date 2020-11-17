Vali Yerlikaya: Vaniköy Camisi'nin restorasyonu 2 yıl sürecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Kasım'da çıkan yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi'nin ihya edilmesi için hazırlanan "Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü" imza töreninde konuştu.

Yerlikaya, yangına kısa sürede müdahale edildiğini, karadan denizden yangını söndürmek için ekiplerin seferber olduğunu ve kısa sürede yangının kontrol altına alındığını anlattı.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığını aktaran Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yangın meydana gelmeseydi Vaniköy Camisi'nin restorasyon çalışmasına yakında başlanacağını belirten Yerlikaya, "Bu kapsamda restorasyon çalışmaları için Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından, 7 Şubat 2019'da proje çizdirilmesi sözleşme imzalanmış, 25 Ekim 2019'da rölöve ve restitüsyon projeleri, İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu'na iletilmişti. Ayrıca 10 Ekim 2019'da Vaniköy Cami Restorasyon Projesi, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne iletilmişti. Dolayısıyla caminin restorasyonu için tüm çalışmalar aslında tamamlanmak üzereydi. Restorasyon projeleri Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden kurula 2 Kasım 2020'de iletilmişti" dedi.

Yerlikaya, bu yangın sonrasında artık yeni bir durumun söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu, 24 Kasım 2020'de toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil müdahalelerle ilgili kararları alacak, ardından hazırlanmış olan restorasyon projesinde gerekirse revizyonlar yapılacak. İvedi biçimde restorasyon uygulamasına başlanacaktır veya restorasyon kurtarmaz, rekonstrüksiyon projesi yapılması gerekir denilirse de ona göre hemen çalışmalar başlayacak. Bunun için elimizde tüm doneler mevcut. Caminin restorasyon projesi kapsamında çok ileri teknoloji ile 3 boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Buna dayalı olarak aslına en uygun şekilde Vaniköy Camisi'ni yeniden ihya edeceğiz."

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünün, yapı maliki Mehmet Vani Vakfı ile görüşerek Valilik nezaretinde protokolü hazırladığını kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu protokolle; Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gereken yasal, idari ve teknik konularda her türlü desteği sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla tüm süreçler Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek. Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da Kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz."