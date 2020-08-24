Vali genelgeyi deldi, emniyet müdürü halay çekti

Hayat Eve Sığar uygulamasında haritasının tamamı “kırmızı” gözüken ve koronavirüsü vaka sayılarının her geçen gün arttığı Batman'da vatandaşların yanı sıra kent protokolü bile tedbirlere uymuyor.

Sözcü'den Mehmet Pişkin'in haberine göre, kent protokolü koronavirüsünden korunmak için olmazsa olmaz olan bu kurallara uymuyor. Hatta protokol İçişleri Bakanlığının genelgesini bile hiçe sayıyor.

İçişleri Bakanlığı 24 Haziran'da 81 ilin valiliğine, “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Buna göre düğünlerde gelin ve damat dışında halay çekilmesi yasaklandı. Maske takılması da zorunlu hale getirildi.

Ancak Batman'da bu genelgeyi vali ve emniyet müdürü deldi. Bir gazinin düğün törenine katılan Vali Hulusi Şahin maske takmadı, gelin ve damatla da maskesiz bir şekilde fotoğraf çektirdi.

Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ise sosyal mesafeye uymadı, düğüne katılanlarla kol kola halaya durdu. Düğünden gelen görüntüler “bürokratlar böyle yaparsa vatandaş ne yapsın” dedirtti.

Öte yandan Vali Şahin’in maske takmamasıyla ilgili haber yapan bir yerel bir gazeteye ise baskı uygulandığı ileri sürüldü.