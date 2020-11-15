Valencia’dan Küba ile dayanışma konseri

Valencia José Martí Küba Dostluk Derneği bugün Türkiye saatiyle 21.00’da “Abluka Karşısında Müzik” başlıklı bir konser düzeliyor. İnternet ortamından canlı yayınlanacak konserde çok sayıda sanatçı izleyici ile buluşacak. Vicente Feliú, Ismael de la Torre, Marta Campos gibi Kübalı müzisyenlerin yanı sıra İspanyol Lucia Socam ve Şilili Lucho Roa da sahne alacak sanatçılar arasında.

ABD’nin Küba’ya uyguladığı ablukanın insan hakları ihlali olduğuna, ülkenin gelişmesi önünde engel oluşturduğuna ve pandemi döneminde ablukanın sonuçlarının Küba için şiddetlendiğine dikkat çeken Valencia José Martí Küba Dostluk Derneği Küba ile dayanışma amacıyla bir süredir geniş çaplı bir kampanya yürütüyordu. Kampanyanın son ayağını oluşturan bugünkü konseri izlemek için derneğin Facebook ve Youtube kanalları takip edilebilir.