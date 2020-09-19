Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Galata Kulesi'ni en kısa sürede açacağız

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesine göre yaklaşık 400 taşınmazın devrinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçtiğini belirtti.

Ersoy, "Bunlardan biri de Galata Kulesi. Şu anda Galata Kulesi'ni restore ediyoruz, en kısa sürede burayı açacağız" dedi.

'Şu anda Galata Kulesi'ni restore ediyoruz'

Ersoy, Genel Müdürlüğün restorasyon çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2003-2020'de 5 bin 400 tarihi eseri restore ettik. 2020'de Türkiye genelinde 241 şantiyemiz var. Bunların dışında da Ayasofya Camisi ve Kariye Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine geçti. Bununla ilgili de restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. 5737 sayılı kanunun 30. maddesine göre aldığımız 400'e yakın taşınmaz var. Bunlardan biri de Galata Kulesi. Şu anda Galata Kulesi'ni restore ediyoruz, en kısa sürede bunu açacağız. Yurt içinde 241 eserin restorasyonu sürerken, yurt dışında 15'e yakın projemiz devam ediyor. Restorasyonu devam edenler de var. Bunları da en kısa zamanda bitireceğiz. Bosna Hersek, Makedonya, Macaristan, Kosova ve KKTC'de çalışmalarımız var."