Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un maaşları: Aylık 160 bin

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un genel müdürlük maaşının yanı sıra Kuveyt Türk'ten aldığı yönetim kurulu üyeliği ve temettü paralarıyla birlikte aylık gelirinin 161 bin 928 lirayı bulduğunu hesapladı. Üstelik bu gelire Vakıf Katılım, Vakıf Gayrimenkul ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yönetim kurulu üyeliklerinden aldığı paralar dahil değil.
Yavuzyılmaz'ın konuyu duyurduğu SM açıklamaları şu şekilde:
Vakıflar Genel Müdürünün aylık maaşını tespit ettik⬇️— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 20, 2021
Sn. Burhan Ersoy
Vakıflar Genel Müdürü maaşı:
14.917 TL
Kuveyt Türk Bank YK üye ücreti:
62.455 TL
Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı:
84.556 TL
Toplam aylık: 161.928 TL
Kaynak: Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı⬇️ pic.twitter.com/n1b1RALivK