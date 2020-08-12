Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Galata Kulesi'ndeki yıkıma dair açıklama

Galata Kulesi'ndeki restorasyon adı altında yapılan tahribatın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Galata Kulesi zemin katındaki işlem; kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması işlemidir" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan teknik incelemelerde; kule zemin katındaki duvarın çimento esaslı sıva raspası sonucunda duvar örgüsünde bozulmaların ortaya çıktığı, orjinal yapısının bozulduğu ve bu müdahalelerin yakın dönemde yapıldığı anlaşılmıştır.

Galata Kulesi; insanlığın ortak mirası, İstanbul’un siluetinin ayrılmaz parçasıdır.Hassasiyetlerimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

Galata Kulesi İBB'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş, kulede restorasyon adı altında çalışma başlatılmıştı.