Vakıfbank yönetimine atananların sektörde tecrübesi yok

AKP'li isimlerin kamu bankalarının üst yönetimine atanması tartışması sürüyor. Son olarak Haziran ayında eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması tepki çekmişti.

Eski AKP milletvekili Abdülkadir Aksu geçen yıl bankanın yönetim kurulu başkanlığına, Sadık Yakut yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti. Bankacılık ve işletmecilik alanında hiç iş tecrübesi olmayan bu isimlerin Vakıfbank'ın üst yönetimine getirilmesi, ehliyet ve liyakat açısından tartışılacak bir tablo ortaya çıkardı. Banka yönetim kurulları, krediler, personel politikası, denetim ve yasal-teknik altyapıya kadar birçok başlıkta en üst karar alma organı olarak görev yapıyor.

Sözcü'nün haberine göre, Vakıfbank Yönetim Kurulu'nun 9 üyesinin 3'ü bankacılık tecrübesine sahip değil. Bankanın en tepesindeki isim olan Abdülkadir Aksu ile eski Kayseri milletvekili Sadık Yakut da sektörde 1 yıllık kıdeme sahip.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 1 Ocak-30 Haziran dönemine ait finansal raporundaki bilgilere göre, 12 Haziran'da Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hamza Yerlikaya'nın “Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi” kısmı ise boş bırakıldı.