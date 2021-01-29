Vakıfbank belediyelerin yurttaşlara ödediği yardımlara el koydu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin evi depremde ağır hasar görenlere yaptığı yardım kapsamında Ayşe Dabak’ın Vakıfbank’taki hesabına gönderdiği para, banka tarafından "isminin yasaklılar listesinde" olduğu gerekçesiyle ödenmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Pandemi Destek Ödemesi" de VakıfBank’tan KHKli Ömer Albayrak’a teslim edilmedi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyu Meclis'e taşıdı. Gergerlioğlu, konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'a sordu.

Banka isimlerinin yanına not düşmüş

Pandemi nedeniyle garson olarak çalıştığı otelden çıkmak zorunda bırakılan Albayrak'ın 500 TL'sine el kondu. Gergerlioğlu, Vakıfbank'ın Albayrak'a "Kısıtlı TC kimlik numarası" diyerek parayı vermediğini söyledi.

Depremzede Ayşe Dabak'a ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği 10 bin TL yatırıldı. Uzun araştırmalar sonunda paranın yatırıldığı ancak Dabak 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği için adının yanına "T.C. kimlik numarası yasaklı listesinde” diye not düşüldüğü öğrenildi. Dabak, "Tarafıma yatan para VakıfBank’ta duruyor. Parayı çekemiyorum da. İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Sayıştay’ın kararıyla yardımları bu bankaya yatırıyoruz başka bankaya yatıramayız' dedi. Tarafıma iletilen bu iddialar eğer doğruysa bu durum Nazi Almanya’sındaki insan hakları ihlallerini hatırlatmaktadır" diye konuştu.