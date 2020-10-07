Vakıf üniversiteleri nereye gidiyor?

Geçtiğimiz Temmuz ayında Altınbaş Üniversitesi’nin 70 çalışanının işine son vermesinden sonra, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Lütfiye Bozdağ ile üniversitedeki durumu soL okurlarına ulaştırmıştık. Altınbaş Üniversitesi’nden sonra birçok vakıf üniversitesi dur durak bilmeden ücretsiz izin dayatması, işten atma, akademisyenlere hakaret, lojmandan çıkarma gibi hak gaspları ile gündem oldu.



PE Vakıf Üniversiteleri Çalışanları Dayanışma Ağı olarak, hem işten atılma sonrasındaki süreci hem de vakıf üniversitelerinin son durumunu Lütfiye Bozdağ ile yeniden konuştuk.



2020 Temmuz ayında Altınbaş Üniversitesi'nin 70'ten fazla çalışanının işine son verdiğini haberlere taşımıştık. Siz bu haksızlıkla karşı karşıya geldikten sonra süreç nasıl ilerledi? Sizin ve üniversite yönetiminin ne gibi adımları oldu?



Üniversite yönetimi basında çıkan işten çıkarma haberlerini yalanladı. Biz işten çıkartılan akademisyenler dava açtık, hukuki yollardan hakkımızı arıyoruz. Üniversite yönetimi 3 aylık maaşımı ve bir aylık yıllık izin ücretimi ödemeden beni işten çıkartmıştı. Buna karşılık üzerime zimmetli en ucuzundan bir bilgisayarı geri istediler, ben de gasp ettikleri maaşlarımı ödemeleri halinde geri verebileceğimi söyledim bununla ilgili ihtarname gönderdiler. Üstelik pandemi döneminde işten çıkartma yasak olduğu halde üniversite yönetimi 73 kişiyi işten çıkarttı. Dava aşamaları devam ediyor. Bizler de hakkımızı aramaya devam ediyoruz.



Salgın başladıktan sonra çalışanların maaşlarını ödeme gücü olduğu halde, işsizlik sigortası fonuyla finanse etmeye ve İŞKUR üzerinden kısa Çalışma Ödeneğine başvurdular. Böylece ücretlerin yüzde 60’ının bu fondan, yüzde 40’ının ise kurumlar tarafından karşılanacağı bir uygulamaya geçildi. Akademisyenlerin toplu işten çıkarılma sebepleri pandemi, ekonomik kriz olarak gösterildi ancak uzaktan eğitim yapan, ofis giderlerinin olmadığı, elektrik, su, internet, telefon, temizlik hatta personel yemekleri, öğrenci servisi giderleri olmayan, törenler, şenlikler gibi bütçe gerektiren faaliyetlerin ortadan kalktığı, masrafların en az olduğu bu dönemde ekonomik kriz bahane edildi.

'Vakıf üniversiteleri kârlarını artırmak için ödeme yapmadı'

Vakıf üniversiteleri zarar etmedikleri gibi kârlarını artırmak için kısa çalışma ödeneğinden arta kalan yüzde 40’lık maaş ödemesi yaptılar, bazı üniversiteler bu ödemeyi ekonomik krizi bahne gösterip hiç yapmadılar. Okulların kapalı olduğu bu dönemde büyük bir kısmı ‘fazlalık’ durumuna düşen idari personel ve akademik personel önce ücretsiz izne çıkarıldı, sonra da işlerine son verildi. Bir kısmı ders saat ücretli yarı zamanlı hocalarla çalışmalarını dönemin tam ortasında sonlandırarak, bu dersleri kadrolu hocalara verdiler. Kadrolu hocaların ders yükü arttı ve bu hocalara yine pandemiyi ve ekonomik krizi bahane ederek uzemden ders yapma gerekçesi ile ek ders ücretleri ödenmedi.



Özellikle dönem başı yaklaşırken, vakıf üniversitelerinin birçoğunda benzer işten çıkarmalar ve zorunlu izin dayatmaları hızlanmaya başladı. Vakıf üniversitelerinde nasıl bir çalışma rejimi kurulmaya çalışılıyor? Bu güvencesizlik ve haksız uygulamalarla nereye kadar gidecek?

Vakıf üniversiteleri eğitime piyasacı bir mantıkla bakıyor. İşten çıkartılan akademisyenlerin dersleri kurumda çalışmaya devam eden akademisyenlere verildi; böylece iki hocanın ders yükü ve diğer sorumlulukları bir hocaya yüklendi. Emek sömürüsü yapılıyor. Akademide iş güvencesizliği eğitimin niteliğini düşürüyor. İşini kaybetmemek için biat eden, muhalif olmayan, sorgulamayan bir akademi habitatı oluşturuluyor; bu da akademinin varoluş nedenine aykırı. Theodor Adorno’nun da dediği gibi “bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar”. Sadece Altınbaş üniversitesi değil birçok vakıf üniversitesi bu haksız uygulamaları sürdürüyor. Buna karşın örgütlenmek ve sendikalı olmak gerekiyor. Tek başına mücadele etmek zor, çünkü karşımızda örgütlü, piyasacı, kendisini işletme olarak tanımlayan bir zihniyet var.

YÖK yayımladığı “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020” raporunda, üniversite sayısını arttırmayı marifet sayan yükseköğretim politikasının yarattığı sorunları ve vakıf üniversitelerinin niteliksel gelişimden ziyade kâr arayışına nasıl odaklandığını gözler önüne serdi.



Vakıf üniversitelerinde öğretim elemanları maliyeti arttırdıkları gerekçesiyle işten atılıyor. Birçok üniversitede araştırma görevlileri sokaklarda üniversitenin reklam broşürlerini dağıtıyor. Eleştirel yaklaşan ya da muhalif görüşte olan akademisyenler işten çıkartılıyor, kurumda kalanlar ise işten atılma tehditlerine maruz bırakılıyor. Öğrenciler müşteri olarak görülüyor, üniversiteler şirket mantığıyla yönetiliyor. Bu mantık devam ettiği sürece Vakıf üniversiteleri daha da kötüye gidecek.

'Eğitim politikasının temel hedefi tek sesli bir toplum yaratmak'

Peki ya eğitim ve akademik üretimin niteliği? Ülkenin geleceği olan gençlere bu koşullarda ne vaad edebilir vakıf üniversiteleri?

Eğitimde önemli olan nicelik değil, nitelik. Ancak Türkiye’nin eğitim politikalarında bunun tersine everildiğini niceliğin niteliğin önüne geçtiğini görüyoruz.

Yüzlerce üniversite kurulması, eğer o kurumlarda yeterli donanıma sahip öğretim elemanı yoksa, hiçbir şey ifade etmiyor. Bugün, ülkemizin eğitim politikasının temel hedefinin, tek sesli bir toplum yaratmak olduğunu görüyoruz. Din temelli bir kültür politikasının-anaokulundan başlayarak- öğretimin tüm kademelerinde uygulanmaya başlaması, meslek liselerine ağırlık veriyoruz diyerek orta öğretim kurumlarının imam hatiplere dönüştürülmesi, dini nitelikte ‘zorunlu seçmeli’ derslerin sayısının giderek artması, güzel sanat liselerinin sayılarının azalması tehlikeli bir yola girildiğinin göstergesi.



Örgün eğitim müfredatında önemli değişiklikler yapılıp bazı derslerde din adamları görevlendirilirken, yaygın eğitim alanı, vakıflar ve cemaatlere teslim ediliyor. Sorgulayan bir gençlik yerine, muhafazakâr ve itaatkâr bir gençlik yetiştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir politika uygulanıyor.



Sanat eğitimi alanında da olmamız gereken noktanın çok uzağındayız. Merkezi hükumetin Demokrasi, katılım, adalet, eşitlik, özgürlük, barış, insan, doğa ve hayvan hakları gibi kavramları öğrenmek için çok elverişli bir araç olan sanattan yoksun kuşaklar yetişiyor.

Felsefe ve sanat dersi yerine din eğitimi

Siyasi iktidarın her zaman yaptığı kamplaştırma, kutuplaştırma sanat eğitimi alanında da kendini gösteriyor. Dünya kültür mirasına ait Ayasofya’nın 86 yıl sonra müze konumundan çıkartılarak sadece “sunni islam”ın inancına açılması gibi. Osmanlı döneminde yapılan camilerin restorasyonu için ayrılan bütçeye karşın, bu ülke coğrafyasında bulunan başka kültürlere ait, başka dinlere ait mimari yapıların restorasyonu için ayrılan bütçe ya hiç yok ya da çok kısıtlıdır. Kısıtlanan bütçelerle yapılan restorasyonlar da liyakate uygun ehli uzmanlarla değil, biat ve yandaşlık üzerinden yaptırıldığından çok başarısız oluyor ve zarar görüyor. Çünkü siyasi iktidarın değerlerine uymayan mimari yapılar ve sanat eserleri değersiz görülüyor ve önemsenmiyor, kaderine terk ediliyor. Ayasofya içinde yer alan erken Hıristiyan döneme ait fresklerin, haç sembollerinin bakımsız bırakılması, yok olmaya yüz tutması ya da “sunni islam” ibadetine açıldığı için resimlerin üzerinin kapatılması durumun vahametini göstermektedir.



İlköğretim ve ortaöğretimde, eleştirel düşüncenin temelini oluşturan görsel sanatlar eğitimi ve felsefe dersleri ya kaldırılıyor ya da ders saatleri düşürülüyor. Bakanlık, felsefe ve sanat dersi öğretmenlerini norm kadro fazlası göstererek depo tayini yapmakta, bu dersleri seçmek isteyen öğrencilere bu derslerin öğretmeni yok diyerek bu derslerin yerine kendi ideolojisine uyan Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini eklemiştir.



Siyasi iktidarın okulda din eğitimi vermesi en temel yanlışlardan biridir. Alevilik, Hristiyanlık ve diğer farklı inançlar ve dinler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yok sayılmakta, siyasal iktidar eğitim politikalarında “Sunni islam”ı dayatmaktadır.

Sanat ve felsefe eleştirel düşüncenin önünü açan derslerdir. Eleştirel düşünceden yoksun bir toplum ilerleyemez ve ortak akıl ile kamusal yararı gözeten bir perspektif geliştiremez.

'Adaletin ve hukukun işemediği bir dönemdeyiz'

Hem emekçilerin hem de öğrencilerin geleceğinden çalan vakıf üniversiteleri nasıl bu kadar keyfi davranabiliyorlar? Bu keyfiyetin normal olmadığını herkes görmüyor mu?

Bu keyfiyet normal değil, bu keyfiyetin normal olmadığını herkes görüyor ama görmezden geliyor. Pandemi dönemi gösterdi ki sadece Türkiye değil bütün dünya kötüye gidiyor; dünya yeni bir döneme girdi. Bu yeni dönem vahşi kapitalizmin sömürüsüyle doğayı yok etmeye yüz tutan, insansız bir geleceğe doğru giden, açgözlü bir canavarlaşama dönemi. Bu yozlaşma ve çürüme sadece doğada değil toplumlarda da kendini yok etmeye doğru gidiyor. Her şeyin meta olduğu bu yeni dünya düzeninde insanlar sorunları görmezden geliyorlar. Görenler mücadele ediyorlar ancak sermaye ve iktidarlar karar verme merci oldukları için aç gözlü kapitalizmin ateşine odun atmaya devam ediyorlar.



Makro politikalarda gelinen yer mikro ölçekte Türkiye’ye bakıldığında aynı kapitalist anlayış, öğrencilerin geleceğini çalan piyasacı eğitim anlayışında ortaya çıkıyor. Türkiye ülke olarak da bir gerileme dönemine girdi. Baskı ve yıldırma politikaları ile insanlar susturulmak isteniyor. Adaletin ve hukukun işemediği bir dönemdeyiz.

'Umursamazlığı kırmanın tek yolu örgütlenmek'

Bu umursamazlığı kırmanın tek yolu örgütlenmek. Eğitim alanında mücadele etmenin en somut yolu da örgütlenmek. Örgütlü mücadele eğitim alanında uygulanan bu keyfi yaklaşımın sonunu getirebilir. Güvenceli çalışma, nitelikli ve kamusal eğitim talepleri ve eğitimi sermayenin tahakkümünden kurtarmak amacıyla yürütülen birçok mücadele kamuoyuna yansıdı.



Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar arasında dayanışma ve birliği sağlamak, yaşanan haksızlıklara ve baskılara karşı tüm vakıf üniversitesi emekçileriyle, dayanışma, haberleşme için biraraya gelmek üzere ağlar kuruldu. Ayrıca vakıf üniversitelerinde bazı müstakil oluşumlardan da söz etmemiz gerekirse örneğin Koç Üniversitesi’nde Nisan ayında işçilerin işten çıkarılmasıyla başlayan ve yedi günlük direniş sonundaki anlaşma taleplerinde yer alan Taşeron İzleme Kurulu’nu işçiler, öğrenciler ve öğretim üyeleri kurmuştu. Eğitim alanında yaşanan haksızlıklara, emek sömürüsüne, eğitim ve bilimin kalitesizleştirilmesine karşı hep birlikte mücadele etmemiz önemli. Patronlara boyun eğmeyeceğimizi, sömürücülere göz açtırmayacağımızı ifade etmekten kaçınmamamız gerekiyor. Bu oluşumlar ne kadar büyürse elde edilen kazanımlar da o kadar çok olacaktır.