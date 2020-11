Vakıf üniversiteleri çalışanları Birlik Sendikası'nda birleşiyor

Salgını fırsata çeviren ve çalışanların haklarını gasp eden vakıf üniversitesi patronlarına karşı Birlik Sendikası'nda bir araya geliniyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Vakıf üniversiteleri çalışanları olarak biliyoruz ki bugüne kadar bir araya gelmek kolay olmadı. Yönetimler, çalışanları yalnızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ancak bir araya gelmediğimiz, hakkımızı aramadığımız, örgütlenmediğimiz her örnekte kaybeden biz olduk" denildi.

Açıklamada temel talepler de yer aldı.

Sendikanın yaptığı açıklama şöyle:

VAKIF ÜNİVERSİTELERi ÇALIŞANLARI BİRLİK SENDİKASI’NDA BİRLEŞİYOR!

Yıllardır güvencesizliği ve baskıyı normalleştirmeye çalışan Vakıf Üniversiteleri patronları ve yönetimleri, salgınla birlikte ücretlere el koymaktan zorunlu izin dayatmasına kadar her türlü keyfi uygulamaya başvuruyor.



Vakıf üniversitelerinde çalışan akademik personel, idari personel, şirket personeli, saat ücretli öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, lisansüstü öğrenciler olarak bu gidişata karşı birlik olmanın gereğini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Emeğimizi, ücretimizi, iş güvencemizi, kısacası en temel haklarımızı savunmak için Birlik Sendikası’na üye oluyoruz.



Çağrımız, tüm vakıf üniversitesi çalışanlarınadır. BİRLİK’te olalalım, çalışanların örgütsüzlüğünden güç alan yönetimlere yalnız olmadığımızı gösterelim.

Sendikamızla birlikte daha yüksek sesle dile getireceğimiz temel taleplerimizin takipçisi olalım.



Birlik Sendikası olarak Vakıf Üniversitelerindeki üyelerimizle birlikte aşağıdaki taleplerin takipçisi olacağız:

Belirli süreli sözleşmelerle çalışmak istemiyoruz.

Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin dayatmaları, ücret gecikmeleri son bulmalıdır.

Ücretlerin kamu üniversiteleri çalışanlarının ücretleri ile eşitlenmesi kararı sonrası yaygınlaşan sözleşme yenilememe, ücret artışını geciktirme ya da daha düşük net ücret ödeme gibi uygulamaları bir an önce geri çekilmeli ve ekonomik kayıplarımız karşılanmalıdır.

Uzaktan eğitim esnek çalıştırmanın bahanesi olamaz. Esnek çalışma uygulamalarına, iş baskısına, görev tanımı dışındaki dayatmalara son verilmelidir.

Bilimsel araştırma için yeterli kaynak ayırmayan vakıf üniversiteleri, birçok örnekte bilgisayar gibi temel eğitim materyallerinin sağlanmasını dahi çalışanların üzerine yıkmıştır. Eğitimin kesintisiz verilmesi için gerekli sağlık koşulları derhal sağlanmalı, eğitim materyalleri üniversite tarafından temin edilmelidir.

Uzaktan eğitimde kullanılacak ders materyallerinin hazırlanmasına karşılık, Yükseköğretim Kurulu'nun uzaktan eğitim yönetmeliğinde ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir. Söz konusu ek ders ücretleri eksiksiz ödenmelidir.

Artık yeter diyen, yalnız değilmişim benim gibi düşünenler de var diyen Vakıf Üniversitesi çalışanlarını Birlik Sendikası’na üye olmaya ve hakları için birlikte mücadele etmeye davet ediyorız.

Birlikte güçlüyüz.



BİRLİK SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU