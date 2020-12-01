'Vaka yükü artık kaldırılamaz bir noktaya doğru ilerliyor'

Samsun Valisi, kentte vaka sayılarının hızla arttığını açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı, “Anlık olarak ilimizdeki durumu takip ediyoruz. Artan vaka sayısı karşısında alınması gereken sağlık önlemleri ve planlamalar konusunda Sağlık İl Müdürlüğümüzle sürekli irtibat halindeyiz. Ancak görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor" dedi.

"Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. Bu yükü dağıtmak için Asarcık, Kavak gibi ilçe hastanelerimizi de daha aktif olarak devreye sokma noktasında planlamalarımızı yapıyoruz" diyen Dağlı, "İlimize bir bütün şeklinde bakarak özel hastane, kamu ayırımı olmadan tüm sağlık kaynaklarımızı pandemiyle mücadelede ortak olarak kullanıyoruz" ifadesini kullandı.