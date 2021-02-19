Vaka sayısının arttığı kentte yeni kısıtlama kararı: 1 Mart'ta normalleşmeye geçilmeyebilir

Vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihlerinde oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller listesinde ilk sırada yer alan Trabzon'da, yeni kısıtlama kararları alındı.

Kentte HES kodu denetimleri yoğunlaştırıldı, köy ve mahallelere kontrol noktaları oluşturuldu. Cenaze namazları 30 kişiyle sınırlandırıldı.

Trabzonspor maçının olduğu günlerde toplu maç izlemeye karşı denetim kararı alındı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte aşamalı olarak kısıtlamaların kaldırılmasının geçerli olmayabileceğini söyledi.

Vali Ustaoğlu, “Vakalardaki artış böyle devam ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın aşamalı olarak kısıtlamaları kaldırmasıyla alakalı husus ilimiz için geçerli olmayabilir. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum" dedi.