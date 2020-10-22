Vaka sayısının arttığı beldede kahvehaneler kapatıldı

Senirkent İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Büyükkabaca beldesinde Covid-19 hastası ve temaslı sayısının artması sebebiyle yeni ek tedbirler aldı.

Konuyla ilgili Senirkent Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “Büyükkabaca kasabasında kahvehane ve kıraathanelerde müşterilerin işletme içinde ve dışında oturmaları, müşterilere hizmet sunumunun ikinci bir karara kadar yasaklanmasına, Büyükkabaca kasabasında pastaneler, fırınlar, unlu mamül satışı yapan vb. yerler satışlarına devam edecek fakat müşteriler işletme içinde ve dışında oturmayacak, işletmelerde müşterilere hizmet sunumu yapılmamasına karar verilmiştir” denildi.