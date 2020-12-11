Vaka sayısını ilk kez açıklayan Türkiye'de ölüm oranı muamması

Sağlık Bakanlığı dün ilk kez günlük koronavirüs tablosunda toplam vaka sayılarına yer verdi.

Bugünkü tabloya göre salgının başından beri ülkede kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673 oldu. Türkiye’de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı ise tabloya 15 bin 977 olarak yansıdı.

Ülkede aylardır açıklanmayan vaka sayısı bir gecede 1 milyon 780 bine yükselince ölüm oranları yüzde 0,9’a geriledi.

Türkiye ile benzer vaka sayısının olduğu İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde ise ölüm oranları yüzde 3,5 seviyesinde.

Worldometers’ın verilerine göre İngiltere’de 1 milyon 809 bin 455 toplam vaka sayısı kaydedildi. Ülkede bugüne kadar salgın nedeniyle ölenlerin sayısıysa 63 bin 506. Yani ölüm oranı yüzde 3,5 seviyesinde.

İtalya’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 805 bin 873. Toplam ölüm ise 63 bin 387. Bu durumda ülkede ölüm oranı yüzde 3,51.

Aradaki bu farka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın getirmeye çalıştığı açıklama ise “erken tanı ve ilaç tedavisi politikası”.

Koca ile görüşmesini bugünkü köşesine taşıyan Habertürk yazarı Nagehan Alçı yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Peki Türkiye’de ölüm oranları görece nasıl bu kadar düşük? Onu da erken tanı ve ilaç tedavisi politikası ile açıkladı Sağlık Bakanı. Martta Covid pozitiflerde zatürre oranı yüzde 30’lardaydı, eylülde yüzde 6’lara düştü şimdi ise yüzde 3’lerde.

Yaygın test, erken tanı ve filyasyon ile temaslıya ulaşarak ilaç temini sağlamak olarak açıkladı bu azalmayı Koca. ‘Ölüm oranlarındaki seviyeler de bu nedenle düşük’ diye ekledi."