Vaka sayısında artış sürüyor: 1178 yeni vaka, 19 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Dün günler sonra ilk kez binin aşıldığı yeni vaka sayısında bugün 1178'e ulaşıldı.

Bugün Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 19 olarak açıklandı.

Böylece ülkede koronavirüsten toplam ölüm sayısı 5 bin 784'e, toplam vaka sayısı 236 bin 112'ye çıktı.

Bugün iyileşen hasta sayısıysa 1015'te kaldı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" dedi.