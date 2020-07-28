Vaka sayısı gerçekte 1.000’in üzerinde

3 Haziran’da 786’ya kadar inen günlük vaka sayısı, Haziran ayı “normalleşme” kararıyla birlikte artışa geçti ve 12 Haziran’da yeniden 1.000 düzeyini aştı: 1.195. Maksimum değerine ise 15 Haziran’da ulaştı: 1.592.

O günden sonra da AKP açısından günlük 1.000 vaka sayısı psikolojik bir sınır oluşturdu. Nihayet 14 Temmuz’da sayı yeniden 1.000’in altına indi. Ancak bu kez de 900’lerde takıldı.

Sayının yeniden 1.000’in altına indiği tarihten beri günlük vaka sayısındaki azalma %8 oranında, fakat günlük test sayısı düzenli şekilde azalıyor. Bu durum vaka sayısındaki azalmanın test sayısındaki azalmaya bağlı olduğunu düşündürüyor.

Bu varsayımı vaka/test oranının seyri destekliyor.

Vaka sayısının 1.008 olduğu 13 Temmuz’da 2,17 olan vaka/test oranı, izleyen 13 günün 8’sinde 13 Temmuz oranının üzerinde ve 26 Temmuz’da da 2.32 olarak gerçekleşti. 13 Temmuz sonrasındaki dönem için ortalaması ise 2,19 oldu.

Dolayısıyla günlük vaka sayısının yeniden 1.000’in altına indiği dönemdeki salgın kontrolü 13 Temmuz miladına göre daha kötü durumda.

Test sayısı dikkate alındığında 26 Temmuz’daki vaka sayısı 1.077’dir.

Tabii bütün bu değerlendirmelere son günlerde ortaya atılan Sağlık Bakanlığı’nın kullandığı kitlerin vaka bulma gücünün %40 düzeyinde olduğu iddiası dahil değil.