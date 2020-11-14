‘Vaka sayısı açıklanan resmi sayının çok üstünde, kapanma gerekiyor’

Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayılarını açıklamaktan vazgeçip sadece “hasta” sayısını açıklamaya başladığı günden bu yana en yüksek hasta sayısına dün ulaşıldı ve Bakan Fahrettin Koca, dünkü hasta sayısının üç bini geçtiğini açıkladı.

Dün alınan bir diğer kararla ise Bakanlık, temaslı kişilere artık semptom göstermeden test yapılmayacağını karar altına aldı.

‘Gerçek vaka sayısı açıklananın kat kat üstünde’

Vaka tespitini ve sayısını bu yolla “düşürme” çabası tepki çekerken, gelinen son duruma ilişkin TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, soL’a konuştu.

Bakanlığın hasta ve vaka sayısını birbirinden ayırması ve bunu da ulusal güvenlik imasıyla ilişkilendirmesine tepki gösteren Bulut, “Normalde bu tip salgınlarda vaka bildirimlerinin tamamı zorunludur. Burada semptom gösteren göstermeyen, hasta olan olmayan diye bir ayrım yoktur. Dolayısıyla dün açıklanan üç bin rakamanın gerçek sayı olmadığı, bunun çok üstünde bir vaka durumu olduğu açık” dedi.

‘Yaşamsal alandaki üretimin dışında çalışma durmalı’

Türkiye’de içinde bulunulan koşullarda sıkı önlem paketinin uygulanması gerektiğini söylediklerini belirten Bulut, “En az 14 günlük bir kapanmaya ihtiyaç var. Yaşamsal alandaki üretim dışında üretim durmalı” dedi.

“Buna acil durum planı deniyor. Bu planda da devletin çalışamayan yurttaşlara ekonomik anlamda destek olması gerekiyor. İşçilere işe gideceksiniz diyorsunuz, ekmeklerini kazanmak için sokaklara çıkıyorlar, mecburen toplu taşıma kullanıyorlar” diyen Bulut, salgının en çok yoksulları vurduğuna işaret ederek bu önlem ve desteğin hayata geçmesini talep ettiklerini dile getirdi.

‘Çok sıkı önlemlere ihtiyaç var’

Kapanma kararı alınmadan hastalığın önünü alma olanağı olmadığını dile getiren Bulut, “Sağlık kapasitesi çoğu kentte zorlanıyor, kapasiteyi aşıyor. Bu kapasiteyi aşağı çekmek için hızlıca önlem alınmalı, rakamlar aşağı çekilmeli. Vakaların 300’lü 500’lü sayılara indirilmesi için çok sıkı önlemlere ihtiyaç var” dedi.