Vaka sayısı 1000’in altına inmedi, yalnızca test sayısı azaldı

14 Temmuz’da vaka sayısı 992 olarak bildirildi. Fahrettin Koca twitter hesabından bunu “33 gün sonra ilk kez” diyerek müjdeli bir tonla duyurdu ve vaka sayısının bundan önce en son 11 Haziran’da 1.000’in altında olduğu bilgisini de ekledi.

Anlamsız hesaplar

Hep söylüyoruz:

1-Günlük vaka sayısının 1.000’in altına inmesinin hiçbir anlamı yok. Bu, salgın yönetimindeki başarısızlığı sonrasında AKP’nin belirlediği bir çıta. Salgın bitti diyebilmek için sayı 0’a yakın olmalı.

2-Tek başına vaka sayısının hiçbir anlamı yok. Mutlak sayılar önemsiz. Olayı mutlak sayılarla tartışmak bile, tek başına, salgın yönetiminden hiç anlamamak anlamına gelir. Hız, vaka /test oranı gibi hesaplamalar yapılmalı.

Vaka sayısındaki azalma test sayısındaki azalmaya bağlı

Son 1 hafta için verilere bakalım. 11 Haziran’ı da, madem ki Fahrettin Koca referans olarak kullandı, ilk satıra ekleyelim. Tablonun kaba bulguları şunlar:

1-Son 1 haftadır vaka/test oranı yükseliyor. Ayrıca oran 11 Haziran’dan da yüksek. Bu durum salgını günlük vaka sayısı üzerinden değerlendirmenin ne kadar anlamsız olduğunu kanıtlıyor.

2-Son 1 hafta içinde günlük vaka sayısındaki azalma test sayısındaki azalmayla ilişkili. Vaka sayısında gerçek bir azalma yok. Vaka sayısının 1.000’in altına indiği 14 ve 15 Temmuz’daki vaka/test oranı vaka sayısının 1.000’in üzerinde olduğu önceki günlerin tamamından daha yüksek. Eğer 13 Temmuz’daki kadar test yapılmış olsaydı 14 Temmuz’daki vaka sayısı 1.066, 15 Temmuz’daki de 1.040 olacaktı.

3-15 Temmuz’daki günlük vaka sayısı 11 Haziran’dakinden 40 tane daha az iken; yoğun bakımdaki hasta sayısı 11 Haziran’ın 1,88, entübe hasta sayısı ise 1,51 katı.

Salgın devam ediyor.

Şu anki durum her bakımdan (vaka/test oranı, yoğun bakımdaki ve entübe hasta sayıları) 11 Haziran’dan daha kötü.