Vaka oranı zirve yapan Samsun'a polis takviyesi

Koronavirüs vaka yoğunluğunda zirveyi koruyan Samsun’a, Ankara ve İstanbul’dan takviye polis ekipleri getirildi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan, illere göre haftalık vaka sayısında 13-19 Mart haftasında Samsun yüz bin nüfusta 508,97 vaka ile zirvedeki yerini koruyor.

HES kodu kontrolü yapacaklar

Samsun'da artırılan denetimlere katılmak üzere Ankara ve İstanbul'dan kente takviye polis ekipleri getirildi.

Daha önce Mecidiye Caddesi’nin ara sokak, giriş ve çıkışlarında başlatılan HES kodu uygulaması İstiklal Caddesi’nde de bugün başladı. Takviye polis ekipleri bariyerlerle çevrilen caddenin giriş ve çıkışları ile bağlanan ara sokaklarında yayalara HES kodu kontrolü yapmaya başladı.