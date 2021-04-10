Vahit Bıçak hakkında duruşmalı disiplin kovuşturması kararı

Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın, yargılama boyunca yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle disiplin suçu işlediği karar verilmişti.

Ankara Barosu Bıçak hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Baro tarafından başlatılan disiplin soruşturmasında Bıçak'a "olumsuz kamuoyu oluşturma, ün kazanma ve iş sağlama, avukatlık vakar ve onuruna yakışmayan üslup, mesleğin itibarını zedeleyen tutum ve davranış" nedeniyle 708 lira para cezası verilmişti.

Duruşmalı disiplin kovuşturması yapılacak

DHA'nın haberine göre, Ankara Barosu, Damar ailesinin şikayeti üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Baro Disiplin Kurulu, Bıçak’ın "iddia ve savunma sınırlarını aşarak, meslek kurullarına uygun davranmadığı", "Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle disiplin kovuşturması kararı aldı. Kovuşturmanın 16 Nisan’da Baro Disiplin Kurulu Salonu’nda duruşmalı yapılmasına karar verildi.

Baronun Vahit Bıçak ile ailenin avukatı Doğan Erkan’a gönderdiği çağrıda, "Baro Disiplin Kurulu tarafından yürütülecek kovuşturmanın duruşmalı yapılmasına karar verilmiştir. Salonda hazır bulunmanızı, gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağını ve kovuşturmanın sürdürülerek karar verileceğini bilinmesini isteriz" denildi.

Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar da kovuşturma kararı ile ilgili "Kızım Ceren Damar’ın hatırasına hakaret, bana ve aileme hakaret, ailemi tehdit, savunma sınırını aşan, avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan, katille özdeşleşen, suçlu yerine suçu savunan, suça teşvik eden söz ve eylemlerinin gizli saklı olmayıp, kamuoyunun gözü önünde ve medya aracılığıyla yapılmış olduğunu ve tüm Türkiye’nin tanık olduğunu belirttim. Bıçak nihayet 16 Nisan günü sanık sandalyesinde yaptıklarının hesabını verecek" diye konuştu.

Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.