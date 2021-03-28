Uzungöl İmar Planı'na durdurma kararı

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plan mahkemeye taşındı.

DHA'da yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında, '1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı' hazırlandı. Askıya çıkan plan, 80’e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşındı. 30 kişi planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Dava kapsamında bölgede bilirkişi keşfi de yapıldı.

Mahkeme, plan esaslarına, imar mevzuatına, üst ölçekli plan hükümlerine ve kamu yararına uyarlık görülmediğini, dava konusu olan planın hukuka aykırı olduğu ve davacı taraflar açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.