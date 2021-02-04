Uzmanlık derneklerinden 'tehdit oluşturan virüs varyantları' açıklaması

KLİMİK (Türk Klinik Mimrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği), KLİMUD(Klinik Mikrobiyoloji uzmanları Derneği), HASUDR (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği), Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti “Tehdit oluşturan güncel SARS-CoV-2 varyantları hakkında bilgi notu” başlıklı ortak bir açıklama yayımladı.

'Evrimleşme hızından beklenenin ötesinde mutasyon birikti'

Varyant virüslere odaklanan çalışma, İngiltere (B1.1.7), Güney Afrika(B1.351) ve Brezilya(P1) varyantlarının alt tipler olduğunu açıklarken, bu varyantların mevcut tabloda değişiklik oluşturabilecek şekilde bulaşma hızlarının artmış olduğu, virüste, evrimleşme hızından beklenenin ötesinde mutasyon biriktiğini söylüyor.

Açıklamada, söz konusu varyantlardan İngiltere varyantında artan bulaşma hızı ve ölüm oranına, Güney Afrika varyantında aşılara direnç olabileceğine, Brezilya varyantında ise yeniden hastalık yapabilme riskine dikkat çekiliyor.

Varyantlar hakkında bazı bilgiler Derneklerin ortak açıklamasında ilk olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brizilya'da tespit edilen 3 ayrı varyant hakkında bilgilere de yer veriliyor.

Önlemler artırılmalı, varyantların izi sürülmeli

Virüslerin bu tehlikelerine karşı halk sağlığı önlemlerinin arttırılması, yapılacak testlerin mevcut varyantları saptayabilecek şekilde genişletilmesi ve varyantların izinin sürülmesi öneriliyor.

Açıklamada, Halk sağlığı önlemleri arasında maske mesafe hijyen kurallarına daha sıkı uyulması, birden çok kişinin olduğu kapalı ortamlarda 15 dakikadan uzun süre kalınmaması gibi öneriler sunulurken yurt dışından gelişlerde on gün karantina ve test tekrarında negatiflik koşulu aranması tavsiye edilmiş. Yine şehirlerarası seyahatin kısıtlanması öneriler arasında yer almış.