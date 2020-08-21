Uzmanların 'mutlaka yapılmalı' dediği grip aşısında kriz kapıda

Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle risk grubunda yer alan on milyonlarca insanın grip aşısı olması beklenirken şirketlerin yaptığı yazışmalara göre önümüzdeki dönemde, ülke genelinde, 2020 - 2021 grip dönemi için kullanılacak aşı dozunun en fazla 1.5 milyon olacağı ortaya çıktı.

Uzmandan grip aşısı uyarısı: 6 aydan büyük herkes ücretsiz aşı yapılmalı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, resmi verilere göre 65 yaş üzeri nüfus, diyabet, böbrek, kalp ve kronik hastalığı olan kişilerin 20 ile 40 milyon arasında olduğuna dikkat çekerek “Toplamda 1.5 milyon doz aşı bu kadar insana nasıl yetecek, merak ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’ye her yıl belirli sayıda getirilen grip aşısına bu yıl pandemi nedeniyle daha fazla ihtiyaç duyulacağı uzun süredir belirtiliyordu. Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları, koronavirüs nedeniyle risk grubunda bulunan herkesin sonbaharda grip aşısı olması gerektiğini vurgularken Türkiye’ye getirilecek doz sayısının azlığı önümüzdeki aylarda grip aşısı krizi yaşanacağını gösteriyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, ilaç depolarına bazı şirketler tarafından gönderilen bilgilendirme yazısında 2020- 2021 grip dönemi için aşıya talebin artacağı belirtildi.

Yazıda, “İlgili talep artışlarının karşılanması konusunda tüm dünyada talep edilen tedarik miktarlarının tam olarak sağlanamaması durumu oluşabilir. Bu sebeple 2020-2021 sezonu için grip aşısı tedarikinde Türkiye geneli için toplam olarak geçen yılki adetler civarında ve geçen yıllarda olduğu gibi ekim-kasım ayları içerisinde başlamayı planladığımızı bildirmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

‘Talep sorusu yanıtsız'

Grip aşısıyla ilgili iddiaları gündeme getiren CHP’li Gamze Taşcıer, koronavirüs salgını nedeniyle grip aşısına talebin çığ gibi büyüyeceğine, grip aşısının özellikle 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, akciğer, karaciğer, KOAH, kalp ve şeker hastalığı olanlar gibi yüksek risk grubundaki yurttaşlar için çok daha önemli hale geldiğine dikkat çekti.

Daha geçen yıl aşı yetmediği için kriz yaşandığını anımsatan Taşcıer, Sağlık Bakanlığı’nın henüz pandeminin başında öngörüde bulunması gerektiğini vurguladı.

Taşcıer, “Bu nasıl bir öngörüsüzlüktür ki grip aşılarıyla ilgili daha şubat ayından ek aşı talebinde bulunulabilecekken bu yapılmadı” dedi.

Taşcıer, şunları söyledi: “Toplamda 1 milyon - 1.5 milyon doz aşı bu kadar insana nasıl yetecek, merak ediyorum. Yüksek fiyat ödeyerek diğer şirketlerden aşı temin edilme çabasına girilecek. Halbuki şubat ayında mevcut firmadan yüksek miktarda aşı talep edilseydi normal aldığımız fiyattan daha çok aşıya ulaşabilecektik. Grip aşısı konusu iktidarın her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ne kadar öngörüsüz bir politika izlediğinin göstergesi. Peki, bu öngörüsüzlük nedeniyle bir yurttaşımızın sağlığı ya da hayatı tehlikeye girse hesabını kim verecek?”