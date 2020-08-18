Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırıda bulunduğu İ.E hayatını kaybetti

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğramasının ardından intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E, 16 Temmuz'dan bu yana tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, İ.E. intihar girişimi sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini verirken, İ.E’nin bıraktığı mektubunda cinsel saldırıya maruz bırakıldığını anlattığı, ailesinin şikayeti ile aynı gün gözaltına alınan uzman çavuş Orhan'ın ise ifadesinde, İ.E. ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdüğü öğrenilmişti.

Orhan daha sonra cinsel saldırıyı doğrulayan Adli Tıp Raporu gösterilmesi üzerine bu kez İ.E. ile Siirt’te buluştuklarını ve kendisinin “alkollü” olduğunu söylemişti.

Musa Orhan serbest bırakılmıştı

Soruşturma dosyasına “gizlilik” kararı getirilen uzman çavuş, "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.