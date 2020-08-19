Uzman çavuş Musa Orhan cinsel istismardan tutuklandı

18 yaşındaki İ.E.'ye cinsel istismarda bulunarak ölümüne yol açan uzman çavuş Musa Orhan çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber Merkezi

Siirt'te 18 yaşındaki İ.E'ye cinsel istismarda bulunan uzman çavuş Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Musa Orhan'ın cinsel istismarda bulunduğu İ.E. Batman'da tabancayla intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Musa Orhan daha önce çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bugün savcılık tarafından hakkında tutuklama talep edilerek yakalama kararı çıkarılan Orhan teslim olmuştu.