Uzman çavuş Musa Orhan cinsel istismardan tutuklandı

Siirt'te 18 yaşındaki İ.E'ye cinsel istismarda bulunan uzman çavuş Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Musa Orhan'ın cinsel istismarda bulunduğu İ.E. Batman'da tabancayla intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Musa Orhan daha önce çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bugün savcılık tarafından hakkında tutuklama talep edilerek yakalama kararı çıkarılan Orhan teslim olmuştu.