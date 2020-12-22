Üzerine saha ışıklandırması düşen görevli yaşamını yitirdi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lorient'in saha görevlisi Yohann Essirard, maç sonrası ışıklandırma spotlarından birisinin üzerine düşmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rennes ile hafta sonu yapılan lig maçının 10 dakika sonrasında sahayı kontrol etmek amacıyla görevine başlayan 38 yaşındaki Essirard'ın üzerine, sahanının ışıklandırma ve ısınmasını sağlayan spotlardan birisinin düştüğü belirtildi.

AA'da yer alan habere göre olay sonrası ilk müdahalesi takımın sağlık ekipleri tarafından yapılan ve hastaneye kaldırılan Yohann Essirard'ın verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

Emniyet ekipleri ve kulübün, olay hakkında soruşturma başlattığı da ifade edildi.