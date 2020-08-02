Üzerine kuma getirdi, öldürdü, haksız tahrik indirimi aldı

Şanlıurfa’da, üzerine kuma getirdiği resmi nikâhlı eşi Sema Kiraz’ı “kendisini aldattığı” iddiasıyla döverek öldüren İsmail Kiraz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak istinaf mahkemesi, katil kocanın cezasını “haksız tahrik ve iyi hal” indirimiyle 18 yıl 4 aya düşürdü.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kemal Aksakal, davaya ilişkin hazırladığı tebliğnamede sanığa haksız tahrik indirimi yapılmasına karşı çıktı.

Savcı itiraz etti, son kararı yargıtay 1. Dairesi verecek

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kemal Aksakal, davaya ilişkin tebliğnameyi hazırlayarak sanık hakkında tahrik indirimi uygulanmasına karşı çıktı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderilen tebliğnamede, şu değerlendirme yapıldı: “Somut olayda öncelikle evlilik boyunca maktul üzerinde şiddet uygulayan sanığın mevcut hukuk düzenine göre yasal olarak geçerli olmayan bir birlikteliği maktule dayatmak suretiyle yaşamaya çalıştığı, bu ilişkiden bir de çocuk sahibi olduğu, böylelikle ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı, maktulün ise yaşanan bu sürecin ardından telefonla irtibat kurarak geliştirdiği gönül ilişkisinin tahrikte dengeyi sanık lehine bozacak boyuta ulaşmadığı gibi sanığın, maktulün kendisini önceden de aldattığına, 25 Ocak 2016 gecesi maktulü kendi evinde tanımadığı bir erkekle uygunsuz bir vaziyette yakaladığına, maktulün eve giren gaspçılar tarafından dövüldüğüne ilişkin savunmalarının, kendisini cezadan kurtarmaya ve azaltmaya yönelik soyut nitelikte beyanlar olduğu anlaşılmıştır.”