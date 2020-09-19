Uzel Makina işçilerinin direnişi sürüyor: 13 yıldır haklarını alamadılar

1960’lı yıllarda yerli traktör üretmeye başlayan Türkiye’deki ilk büyük sanayi işletmelerinden olan Uzel Makina, 2008 yılından itibaren adım adım iflasa sürüklendi. 2013 sonunda resmen iflas kararı verildikten sonra tasfiye işlemleri başlayan fabrikada çalışan 2200 işçinin 5 aylık maaşı ve tazminatları 13 yıldır ödenmedi.

Uzel Makina işçileri, hakları için yeniden direnişe başladı. İstanbul Edirnekapı’daki fabrika önünde kurulan direniş çadırındaki mücadele iki hafta geride bırakıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile birlikte işçilerin direniş çadırını ziyaret etti. Kılınç,“Önünde siz yanında biz, hep beraber bu sorunu çözeceğiz. Uzel, uzmanlarıyla, teknolojisiyle, sanayisiyle, atölyesiyle bu ülkenin büyük birikimi ile kuruldu. Bu ülkeye büyük katkılarda bulundu” dedi. Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise 2 milyar 300 milyon lira değerindeki fabrika arsasının 223 milyona satıldığını belirterek kamunun zarara uğratıldığını kaydetti.

Küçükosmanoğlu, "Önder Uzel, istinaf mahkemesi aşamasında davadan feragat etti. Uzel’e buradan soruyoruz: Hangi ihanetin, hangi alçaklığın karşısında bu davadan feragat ettin?" dedi.

Fabrikanın iflas süreci

Fabrika 2013 yılında resmen iflas sürecine girerken makine ve ekipmanları bina içerisinde bekletilmeye devam ediyor. 2019 yılında yapılan ihale ile fabrikanın piyasa değeri 2 milyarın üzerinde olan 14 bin metrekare arsası 233 milyona Vera Varlık adlı şirkete satıldı ve şirket Uzer ailesinin borçlarını devraldı.

Ailenin varislerinden Önder Uzel, ihale sürecine itiraz etti. Ancak istinaf aşamasında Önder Uzel, davadan feragat etti. Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, ihaleyi kazanan şirketin paravan şirket olduğunu, fabrika arsasına rezidans, AVM yapılması yönünde pazarlıkların yapıldığı iddiasını dile getiriyor.