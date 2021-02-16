'Uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek teknolojileri Birleşik Krallık ile geliştirebiliriz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı'yla, Birleşik Krallık Teknoloji Haftası etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte video konferans yöntemiyle konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uzay faaliyetleleriyle ilgili "Bu kapsamda Birleşik Krallık ile beraber, uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek, uzaya bağımsız erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolojileri birlikte geliştirebilir, insan kaynağımızı artırabiliriz" diye konuştu.

Varank, Birleşik Krallık'ın, Brexit sürecinde Türkiye'nin de içinde bulunduğu 60'tan fazla ülkeyle ticarette devamlılık anlaşması imzaladığına ve bunların 1,2 trilyon dolarlık ticareti kapsadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere, üretim ve tedarik zincirleri bakımından bizim de en büyük ticaret ve yatırım ortaklarımızdan biri. Özellikle, ihracatımızın lokomotifi olan Türk otomotiv sanayisiyle beyaz eşya ve hazır giyim sektörleri için çok önemli bir pazar. Türkiye, Birleşik Krallık'ın 'Ready to Trade' sloganıyla Brexit sonrası dönemde ticaretini ve yatırımlarını geliştirmeyi hedeflediği 13 ülkeden birisi. Ticaret hacmimizin önümüzdeki dönemde güçlenerek büyüyeceğine inanıyoruz."

Milli Uzay Programı'nı da değerlendiren Varank, programın başarıya ulaşması ve sürdürülebilirliği açısından uluslararası iş birlikleri geliştirmek gerektiğini ifade ederek "Bu kapsamda, uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek, uzaya bağımsız erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolojileri birlikte geliştirebilir, insan kaynağımızı artırabiliriz. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda da teyakkuzda olmamız gerekiyor. Bu doğrultuda, 2017'den bu yana Antarktika'daki bilimsel faaliyetlerimize hız kazandırdık. Kıtada geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Birleşik Krallık Kutup Araştırma Kurumu ve Rothera Bilim Üssü ile ortak çalışmalar yapabilmek amacıyla TÜBİTAK aracılığıyla görüşmeler başlattık. Nihai hedefimiz, kalıcı bilim üssümüzü kurarak danışman ülke konumuna geçmek. Bu alanda Birleşik Krallık'ın vereceği desteği önemsiyoruz" dedi.