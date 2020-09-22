'Uzan hakkında başlatılan dava TMSF lehine devam ediyor'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (TMSF), Cem Uzan'ın Fransa'da Türkiye'ye karşı bir dava daha kazandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "TMSF'nin yurt dışında Uzan hakkında başlatmış olduğu dava ve takipler TMSF lehine devam etmektedir açıklaması yapıldı.

Açıklamada, bugüne kadar sadece yurtdışından yaklaşık 430 milyon Dolar ve 6 milyon Avro tahsilat yapıldığı aktarılarak, kamuoyunun yanlış bilgiler yayılarak yanıltıldığı söylendi.

TMSF tarafından Cem Uzan ve Uzan ailesinin diğer üyeleri aleyhine açılan davalar sonucunda kesinleşen mahkeme kararları gereğince, yurtdışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu borçlarının tahsili amacıyla farklı yargı çevrelerinde başlatılan hukuki süreçlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kurumumuz borçlusu Uzan Ailesinin yurtdışındaki varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi amacıyla başlatılan hukuki işlemlerden son olarak, Polonya Mahkemeleri tarafından 14.09.2020 tarihinde verilen karar kapsamında; Uzan Grubu şirketlerinden Rumeli Çimento A.Ş’nin Polonya’daki iştiraklerinin muvazaalı bir şekilde değerinin altında Polonya’da kurulu Polska Energetyka Holding S.A. (PEH)’e satılmasına ilişkin olarak devam eden hukuki süreçler nedeniyle PEH iflas masasına yapılmış olan alacak başvurusu sonucunda tahsil edilmiş olan 1.846.108,48-EUR tutara ilaveten, 15.238.897,55-PLN talepli alacak başvurumuz da mahkemece kabul edilmiştir. Söz konusu paranın Türkiye’ye transferine dair işlemlere başlanmıştır. Yapılan hukuki mücadeleler sonucunda tahsilatlardan da görüldüğü gibi, TMSF’nin yurt dışında Uzan hakkında başlatmış olduğu dava ve takipler TMSF lehine devam etmektedir.”

