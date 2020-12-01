Uzaktan sınav sistemi çöktü

İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde ESUZEM adlı uzaktan eğitim sistemi bir kez daha çöktü.

Daha önce de uzaktan eğitimin başlamadan ertelendiği sistem, bu kez de vizelerin ertelenmesine neden oldu.



İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden bir öğrenci, yaşadıklarına ilişkin soL'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



Üniversitemizde ikinci kez uzaktan eğitim sistemi çöktü. Sınıf olarak bu konuya tepkili olduğumuzu zaten belirtmiştik. Üniversite yönetimi sanırım öğrencilerden bir tepki olmadığı için bu tarz sorunları önemsemiyor. Ancak bunun bir sonu olacağını görecekler. 1 hafta vizelerimiz ertelenmiş oldu, bu sürede ders de görmedik. Yapılan tek açıklama sistem çöktü oldu. Birçok özel üniversitede bu tarz problemler ayyuka çıkmaya başladı. Madem sistemleriniz hazır değildi neden kayıt yaptınız? Neden bizleri mağdur etmeye devam ediyorsunuz? Bu durumdan sıkıldık ve tepkiliyiz. Eğitim hakkımızı talep ediyoruz ve alacağız.



Özel üniversitelerin hepsinde bu tarz sorunlar bizleri bir araya getirmeye başladı. Özel üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımız bu tarz problemlerde sessiz kalmayacak. Her özel üniversite öğrencisinin bir araya geleceği bir dayanışma ağı için çalışmalara başladık.