Uzaktan eğitimde başarısızlığın suçu öğretmenlere yıkılıyor

Uzaktan eğitim bütün zorlukları ve eksiklikleriyle bir skandal halini almışken Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere verdiği ek ders ücretleri için derslere öğrenci katılımını koşul haline getireceği haberleri yayılmaya başladı.

Her alanda rekabeti ve çalışanları “para için yarışmaya” zorlamayı bir yönetme biçimi olarak benimsemiş olan AKP döneminde devlet okullarındaki öğretmenlerin gelirlerinin bir bölümü de “ek ders ücretlerinden” geliyor. Şimdi bakanlığın öğretmenlere, “öğrencilerin derse katılımını sağlayamazsanız, ders bu nedenle yapılamazsa, ek ders ücretinizi de alamazsınız” diyeceği konuşuluyor.

Bu gerçekleşmesi oldukça zor bir şey. Öte yandan gittikçe düşen derslere katılım milli eğitimde artık “ölçülebilir” bir başarısızlık görüntüsü yaratmaya başladı ve belli ki bakanlık konunun tüm taraflarını “değneklemek” dışında bir çözüme sahip değil. Eğitimcilerin öğrencilerle kurdukları ilişki zaten fazlasıyla yaralanmışken, şimdi bir de öğretmenlere bu yük bindiriliyor. "Çocuklar, evet gerçekten uzaktan eğitim sıkıcı ve tatsız, yüzyüze eğitim riskli ama derslere girin, yoksa ben aç kalacağım." Öğretmenlere bir de bunu dedirterek sistemin başarısızlığı sözde telafi edilmek isteniyor.

Bir başarısızlık öyküsü Pandemi nedeniyle en çok zarar gören alanların başında eğitim geliyor. Bir yılı aşkın bir süredir kapalı olan okulların yüz yüze eğitime tekrar açılması için hükümet anlamlı bir çaba sarf etmek yerine okulları bir açıp bir kapatarak, uzaktan eğitime ulaşamayan milyonlarca öğrencinin çok küçük bir kısmına (şu ana kadar toplam 500 bin öğrenci) tablet sağlanarak ‘eldeki imkanlarla’ sorun çözülüyor görüntüsü verilmeye çalışıldı. Burada Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin çok büyük oranda personel giderlerinden oluştuğunu ve eğitim harcamaları için gerekli olan bütçeyi arttırmak için bir yılı aşkın süredir anlamlı bir faaliyet yapılmadığını da hatırlatalım. Sürecin maddi boyutu büyük oranda UNICEF in yaptığı hibeler veya özel kişi/kurumlardan yapılan bağışlarla götürülmeye çalışılıyor, eğitim harcamaları için kamu kaynaklarının seferber edilmesi gerektiği ise bir seçenek bile değil. Tüm eğitim sisteminin pandemi süresince toplum sağlığını riske atmayacak şekilde yeniden organize edilmesi mümkündü. Bunun için yapılması gerekenler eğitimciler ve bilim insanları tarafından aylardır dile getiriliyor; okullara gerekli malzeme temin etmek, öğretmen ve çalışan istihdamını arttırmak, sınıf mevcutlarını düşürmek, bunun için gerekirse geçici sınıflar oluşturmak vb. Çok açık ki bu temel önlemleri planlamak ve uygulamak hiç de zor değildi. Hükümet tüm bu önerilere kulak tıkadı, okulları yüz yüze eğitime bir açıp bir kapatarak eğitim öğretim yılını asıl olarak uzaktan eğitimle sürdürme yoluna gitti. (Kutudaki grafik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır!)

Uzaktan eğitim artık milyonlarca çocuğun eğitim alamaması anlamına geliyor. MEB raporuna göre geçtiğimiz eğitim öğretim yılında EBA yı öğrencilerin üçte biri kullandı. Uzaktan eğitimle ilgili son rapor Haziran 2020 tarihli. İçinde bulunduğumuz dönemle ilgili bakanlığın bir çalışması bulunmuyor, ancak öğrenci katılımının geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk dönemine göre git gide düştüğü tüm kesimler tarafından dile getiriliyor. Bu durum artık tablet ve internet eksikliği yüzünden eğitim olanağına ulaşamama durumunu geçti, imkanları olan öğrenciler bile derslere katılmamaya başladı. Öyle ki özel okullarda dahi öğrenci katılımı gözle görülür ölçüde düşmekte, öğretmenlerin bir görevi de derse gelmeyen öğrencilerin velileriyle görüşmek ve öğrencilerin derse katılımını sağlamak olduğu için devamsızlık son günlerde iş yükünü önemli ölçüde arttıran bir başlığa dönüşmüş durumda.

Son haftalarda yüzyüze ve uzaktan eğitime katılım her kademede çok düşmüş durumda, o kadar ki çevrimiçi derslere birçok örnekte sadece 2-3 öğrenci katılıyor, 8. ve 12. Sınıflarda yüz yüze eğitim olan günlerde hiç öğrenci gelmiyor. Bu durumu, EBA ile ilgili büyük başarı öyküleri yazan MEB de öğretmenlere hazırladığı yeni bir saldırı vesilesiyle kabul etmiş oldu. “Hiçbir öğrencinin katılmaması durumunda, o ders ücretinin ödenmeyeceğine ilişkin karar” böyle ortaya çıktı. Buradan anlaşılıyor ki bakanlık öğrencilerin derse katılmamasının sorumluluğunu öğretmene yıkmaya çalışıyor, aynı zamanda öğrencilerin derse katılmasını sağlamak öğretmene bırakılmış durumda. Oysa eğitim hizmetini sağlamak öğretmenin değil, devletin asli görevi.

Öğrencilerin derslere neden katılmadığının sebepleri çok açık; milyonlarca öğrencinin evinde bilgisayarı yok, bilgisayar olan evlerde ise birden fazla çocuk olduğu için, aynı anda hepsi bilgisayarı kullanamıyor. Öğrencilerin önemli bir kısmı dersleri cep telefonundan izlemek zorunda kalıyor. Bu her açıdan öğrenciyi zorlayan bir durum. Bir yıldan fazladır ekrana bakmaktan yoruldular, derste konuyu anlayamıyorlar, anlamadıkça derse katılmak istemiyorlar.

Piyasacı çevrelerin temel argümanlarından olan bireysel öğrenme, temel ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklar için çok zordur. Evde kendi kendilerine disipline olmaları, sabah belli bir saatte ekran başına geçmeleri, kısaca kendi kendilerine öğrenmeleri mümkün değildir.

Yüz yüze eğitimde ise, gelinen noktada 15 nisan itibariyle okullar sadece merkezi sınavlara girecek olan 8. ve 12. Sınıflara açık. Açık derken, derslere devam zorunluluğu yok, okula gelmek velinin takdirine bırakılmış durumda. Okullarda pandemiye karşı gerekli önlemler alınmamış olduğu için veliler çocuklarını okula göndermek istemiyor.

Biliyoruz ki eğitim hakkını engellemek için örneğin okula gitmeyi yasaklamak şart değil, bugün yaşadıklarımız da tam olarak eğitim hakkını engellemektir. Bakanlık ise işlediği suçun faturasını öğretmene çıkarma çabası içinde.