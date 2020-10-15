Uzaktan eğitim veren öğretmen hakkında skandal şikayet: Dekoltenin de dekoltesi

Mersin’in Toroslar ilçesi Hüseyin Güvercin Ortaokulu’nda bir veli, uzaktan eğitim veren öğretmenlerin kılık kıyafeti ile ilgili olarak CİMER’e şikayette bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı da bu başvuruyu Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ise şikayette yer alan ifadeleri olduğu gibi kendi resmi yazısına aktararak okula göndermesi tepki çekti.

Müdürlüğün yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden müdürlüğümüze yönlendirilen başvuruda okulunuz velisi bazı bayan öğretmenlerin ‘dekoltenin de dekoltesi giyim tarzları olduğu, mini etekli öğretmenlerin ergenlik çağındaki öğrencilerin karşısında nasıl bir eğitim verebildiği, yarınlarımızın geleceği erkek ve kız öğrencilerimiz öğretmenlerimizi örnek aldığı’ ile ilgili iddiaların gizlilik esaslarına riayet edilerek, incelenmesi ve en geç 16/10/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar bizlere bilgi verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

'Dilekçeyi yazan röntgenci şahsiyet bu cesareti nereden almaktadır'

Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar, CİMER başvurusunun bir utanç yazısı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“İlçe Müdürlüğünün gönderdiği yazıda kullanılan ‘dekoltenin dekoltesi giyim tarzları ve mini etekli öğretmenler’ ifadeleriyle kadın öğretmenlerimiz üzerinde yaşam tarzları ve giyim tarzları üzerinden açıkça bir mobbing oluşturma çabası vardır. Mahrumiyet alanları olan evlerini sınıfa çeviren öğretmenlerimizin ne anlattığı ile değil de ne giyindiği ile ilgilenen bu dilekçeyi yazan röntgenci şahsiyet bu cesareti nereden almaktadır?”

Dilekçeyle özellikle kadın öğretmenlere yönelik hakaret ve onur kırıcı ithamlarda bulunulduğu, arkasındaki karanlık zihniyetin ‘dilekçe hakkı’ ile kapatılmayacağı vurgusu yapan Boyar, “Ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte öğrencilerinin eğitiminin aksamaması için kendi imkanlarını, bilgisayarını, internetini ve evini kullanan fedakar öğretmenlerimiz hakkındaki bu onur kırıcı şikayeti yapan röntgenci şahsiyet hakkında ve bu yazıyı gönderen yetkililer hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Valiliği’nin soruşturma açıp suç duyurusunda bulunması bir samimiyet testidir. Atatürk’ün ve Cumhuriyetin öğretmenlerini hiç kimse sindiremez bu çirkin ve asılsız dilekçelerle yolundan döndüremez. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

'Bu ülke karanlık zihniyetlere mahkum edilmeyecek'

Anka'nın haberine göre Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz konu ile ilgili “Eğitimi beceremediniz şimdi bir de öğretmenlerle mi uğraşıyorsunuz? Hakimin biri çıkar kadın avukatın etek boyu ile uğraşır, İlçe Milli Eğitim Müdürü çıkar kadın öğretmenin dekoltenin dekoltesi ile uğraşır. Sizin kafanız başka türlü çalışmıyor mu? Öğretmenlerin ekonomik ve materyal sorunlarını çözdünüz de artık bunlarla uğraşıyorsunuz sanki. Evlerinde internet bulunmayan yüzbinlerce öğrenci eğitim alamıyor elektronik iletişim aracı bulamadığı için eğitim alamıyor bunları hallettiniz de dekolteye mi geldiniz! Bu ülke karanlık zihniyetlere mahkum edilemeyecek. Valilik ve Milli Eğitim müdürlüğü derhal gereğini yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

