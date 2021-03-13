'Uzaktan çalışanlar' bugün eylemde olacak

Patronların Ensesindeyiz Banka ve Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağları, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama yaparak eylem çağrısında bulunmuştu.
Birlik Sendikası'nın da destek verdiği eylem bugün saat 18.30'da Beşiktaş Meydanı'nda (Barbaros Anıtı Önü) gerçekleştirilecek.
📢 SEN DE SESİMİZE KATIL!— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) March 13, 2021
Bizi esnek çalışma adı altında kölelik koşullarına mahkum edemezsiniz.
Tüm uzaktan çalışan emekçileri buluşmaya çağırıyoruz.
🗓13 Mart Cumartesi 18.30
📍 Beşiktaş Meydanı (Barbaros Anıtı Önü) @BankaDayanisma @birliksendikasi pic.twitter.com/76Mpm6ITQ3