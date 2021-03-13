'Uzaktan çalışanlar' bugün eylemde olacak

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Bizi esnek çalışma adı altında kölelik koşullarına mahkum edemezsiniz.



Tüm uzaktan çalışan emekçileri buluşmaya çağırıyoruz.



🗓13 Mart Cumartesi 18.30

📍 Beşiktaş Meydanı (Barbaros Anıtı Önü) @BankaDayanisma @birliksendikasi pic.twitter.com/76Mpm6ITQ3