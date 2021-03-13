'Uzaktan çalışanlar' bugün eylemde olacak

'Bizi esnek çalışma adı altında kölelik koşullarına mahkum edemezsiniz' diyen uzaktan çalıştırılan emekçiler bugün eylemde olacak.

Haber Merkezi

Patronların Ensesindeyiz Banka ve Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağları, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama yaparak eylem çağrısında bulunmuştu.

Birlik Sendikası'nın da destek verdiği eylem bugün saat 18.30'da Beşiktaş Meydanı'nda (Barbaros Anıtı Önü) gerçekleştirilecek.

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Banka ve yazılım emekçilerinden Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ne karşı 13 Mart'ta Beşiktaş'a çağrı

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