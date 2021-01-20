'Uzaktan' Bakan Ziya Selçuk'a karne verdiler

Eğitim-İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için bir karne hazırladı.

"'Uzaktan' Bakan'ımız Karnesi" başlıklı bir açıklama yayımlayan sendika, Selçuk'a 4 başlık üzerinden not verdi.

Selçuk'un üç başlıkta aldığı not "1" olurken, diğer başlıkta ise "0" aldı.

Sendikanın açıklaması şöyle:

Pandeminin en büyük hasarı verdiği alanlardan birisi eğitim. Bakanlık, ikinci dönemde yüz yüze eğitime başlanacağı işaretleri veriyor ama somut bir hazırlık yok. Uzaktan eğitimde sınıfta kalan Bakan Selçuk’a, Eğitim-İş Antalya Şubesi karne verdi. Karnede Bakan Selçuk’un başarısız bir dönem geçirdiği görüldü

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlanırken Milli Eğitim Bakanlığının ne yapacağı hala net değil. Bakan Ziya Selçuk muğlak açıklamalar yapmaya devam ediyor. Okullar açılacak mı? sorusuna yanıt veren Selçuk 15 Şubat’ta okulları açmakla ilgili ilke kararı aldıklarını söylerken, bir yandan da konunun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun alacağı kararlarla bağlantılı olduğunu ekledi. Üstelik “açılma” tarifi olarak ve yine olasılıklar halinde sıraladığı seçenekler tam olarak açılmaya denk düşmüyor. Bakan Selçuk’un aradan geçen bir senede neredeyse hiçbir şey yapmaması, eğitimciler kadar velilerin de tepkisini çekiyor.

Eğitim İş'ten karne

Eğitim-İş Antalya Şubesi de Bakan Ziya Selçuk’a ilk dönemle ilgili karne verdi. Bakan Selçuk’un bir çok dersten geçer not alamadığını söyleyen Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, “Şu anda aktif öğretmenlik yapan arkadaşlarımızın neredeyse tamamı öğretmenlik kariyerlerinde ilk defa bir dönem sonunda karne veremeyecek. Biz de Eğitim-İş Sendikası Antalya Şubesi olarak bu dönemi boş geçmek yerine sayın Bakanımız Ziya Selçuk’un çalışmalarını değerlendirerek bir karne hazırladık. Notlarından da anlaşılacağı üzere sayın Bakanın başarılı bir dönem geçirmediği görülmektedir. Umarız daha sıkı ve ciddi bir çalışma ile Sayın Bakanın ikinci dönem notları yükselecek ve eğitim-öğretimin tüm paydaşları bu işten karlı çıkacaktır” dedi. Eğitim-İş Antalya Şubesi’nin Bakan Ziya Selçuk’a verdi karnede şu notlar yer aldı:

Ders/Konu Not

1-Yüz yüze eğitim-öğretim yapılabilmesi için 1

yapılması gereken çalışma ve önlemler

2-Öğretmen ve diğer bakanlık çalışanlarının 0

mali ve sosyal hakları konusunda çalışmalar

3-İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet sağlanması 1

4-İnternet alt yapısı olmayan ya da yetersiz 1

olan bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması