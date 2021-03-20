Uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kadın kurtarıldı

E.Ü. isimli genç kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi 20 yaşındaki Ö.K. tarafından şiddet uygulanarak zorla araca bindirilip kaçırıldı. E.Ü., polis ekiplerince kurtarılırken Ö.K.'ysa gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Kütahya’nın Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi Sosyal Bilimler Lisesi yakınlarında eski sevgili 20 yaşındaki Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirilen 19 yaşındaki E.Ü., KADES butonuna basarak yardım istedi. Polis ekipleri, ikilinin bulunduğu araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

Polisin uyarısına aldırmayan Ö.K., polisten kaçmaya çalıştı. Kaçtığı sırada biri polis otosu olmak üzere üç farklı araca çarparak hasar veren Ö.K.'nın kullandığı araç, yaklaşık 12 kilometre süren kovalamaca sonucu Osmangazi Mahallesi’nde bir halı saha yakınında durduruldu.

Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kaçırma sırasında Ö.K.'nın darp etmesi sonucu burnu kırılan E.Ü. gelen ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.