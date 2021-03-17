Uyuşturucu baronundan hakime 3,5 milyon dolarlık rüşvet

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ve adamı Ekrem Öztunç’u tahliye ederek firar etmelerine yol açan hakim C.Ö.’ye görevini kötüye kullanma ve rüşvet suçundan dava açıldı.

Sözcü'den İsmail Saymaz’ın haberine göre, hakime görevini kötüye kullanma suçundan 1 yıldan 3 yıla, rüşvetten 4 yıldan 12 yıla olmak üzere 5-15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hazırladığı iddianamede, tahliye kararının mesaiden sonra saat 20.15’te verildiğine işaret edilerek, şöyle denildi: “Yargılama yapacak mahkemenin değerlendirmesi göz ardı edilerek tahmin yapıldığı ve tahmine göre infaz kabiliyeti ve denetimli serbestlik süreleri gerekçe olarak yazılarak, yetki sınırlarının zorlandığı…”

Hakim C.Ö.’nün tahliye kararı verdikten sonra itirazı değerlendiren 6. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi ile konuştuğu, Zindaşti ve Öztunç yönünden kararı kabul edebileceğini söylediği vurgulandı.

İddianamede, “Kendisinin de doğru olmadığını düşündüğü tahliye kararını verdiği” belirtildi. Ayrıca Savcı Melih Yıldırım’ın iddiasına göre Zindaşti’nin tahliye edilmesi karşısında C.Ö.’ye Kapalıçarşı’daki bir kuyumcu aracılığıyla 3.5 milyon dolar rüşvet verildiği iddia edildi. Hakim C.Ö., 11 Ekim 2018’de Zindaşti ve üç arkadaşını adli kontrolle tahliye etmişti.

Ne olmuştu?

6 Nisan 2018’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti 5 adamıyla, ‘adam öldürmek’, ‘cinayete azmettirmek’ ve ‘FETÖ üyeliği’ suçlarından tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kalan Zindaşti, gece yarısı kararıyla tahliye edilmişti. Savcılık tahliyeye itiraz etse de Zindaşti ve adamlarına bir daha ulaşılamamıştı. İddiaya göre eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, Zindaşti’nin tahliyesi için hâkimlere baskı yapmıştı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu dosyaya el koydu. Tahliye kararını veren Hakim C.Ö. görevinden alınarak geçici olarak Küçükçekmece Hakimliği’ne oradan da Erzurum’a gönderildi. HSK soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi. Müfettiş incelemesi başladığında ise Hakim C.Ö. Erzurum’daki yeni görev yerine atanmıştı.

Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 2020'de tamamlandı ve Kuzu hakkında, ‘nüfuz ticareti’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kuzu iddianamedeki ifadesinde, hakimlere talimat ve telkinde bulunmadığını söylemişti.