Uykusuz: Kapağımız, Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesine uygun şekilde düzenlenmiştir

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verildiği bilgisi yer almıştı.

Uykusuz dergisi konuyu kapağına taşırken, "Kapağımız eylemler sırasında polislerin ses ve görüntülerinin alınmasını engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesine uygun şekilde düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Uykusuz'un kapağı şu şekilde: