Uydulara uzay sigortası yapılacak

Türkiye'nin uzaya göndereceği 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılması ve yörüngedeki faaliyetleri esnasındaki işlemler için bir sigortalama faaliyeti yapılacak.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, yarın Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen arasında bir protokol imzalanacak ve böylece 5A ve 5B Türkiye Sigorta güvencesi altına alınacak. Uyduların üretim aşamasından yörüngeye gittikten sonraki bir yıla kadar olan süreci üretici şirket tarafından sigortalanırken, sigorta poliçesinin sona ermesinin ardından yörünge faaliyetleri esnasında yaşanabilecek aksaklıklara yönelik hakları ise bu yıl ilk defa Türksat gibi bir Türkiye Varlık Fonu şirketi olan Türkiye Sigorta tarafından korunacak.

Türkiye Sigorta’ya ayrıca Türksat 3A, 4A ve 4B’nin sigorta poliçesi şartlarının Türkiye’de de geçerli olması ve poliçedeki tüm sigortacılara karşı tek muhataplık imkanı sağlanacak.