Uydu görüntüleri yayımlandı: Türkiye ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya

NASA’nın Earth Observatory adlı bilim haberlerini yayımladığı sitesinde yer alan habere göre, 2021 başı itibari ile Türkiye çok ciddi bir kuraklık yaşıyor.

NASA’nın GRACE-FO uydularından elde edilen görüntülerden Türkiye’nin sığ yer altı suyu depolaması analiz edildi. Uydu görüntülerinden elde edilen haritada renkler uzun vadeli kayıtlarla (1948-2010) toprak nemini veya yer altı suyu miktarını karşılaştırıyor. Bu haritaya göre mavi alanlarda normalden daha fazla su bulunurken kırmızı ve turuncu alanlarda daha az su bulunuyor.

Bu uydu görüntüsü ile yer altı suyu akiferlerindeki su seviyesinin ciddi anlamda düştüğü gözleniyor.

Barajlardaki su seviyelerinin düşmesi, sulamaya verilen su miktarlarının azalması ile birlikte çiftçiler kuyulardan sulamayı tercih ederken, önümüzdeki yıllarda da kuraklığın devam etmesi halinde yer altı suları ile ilgili ciddi sorunlar yaşanabileceği ifade ediliyor

Daha önce Konya Ovası'nda sulamada yoğun ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımının yarattığı çevre sorunları, özellikle obruk göçmeleri ile medyada yer almıştı.

Tarımsal üretim ciddi tehdit altında

Yazıda ayrıca İstanbul’da son 15 yılın en düşük su depolama seviyesinin gözlendiği ve tarımsal üretimin ciddi tehdit altında olduğu belirtiliyor. Temmuz 2020’den bu yana, bütün iller hemen hemen ortalamanın altında yağış alırken ülke genelindeki yağışın 1981-2020 yılları ortalamasından yüzde 48 daha düşük olduğu görülüyor.

Sitede yayımlanan ikinci uydu görüntüsü ise bitkilerin kök bölgesindeki nemlilik tahminlerini gösteriyor. Bu bölgedeki nemin bitkiler için çok önemli olduğu vurgulanıp, ciddi bir nem kaybı yaşandığı belirtiliyor.