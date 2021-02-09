'Utanç verici bir durum, dille ilgili fakülte bu ülkede konuşulan bir dili konuşmaktan ürktü'

Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nin ortaklaşacağı düzenleyeceği "Dünya Yunanca Günü" etkinliği, gerici ve ırkçı tepkilerin ardıdan "amacını aşan bir algıya sebep olması" gibi tuhaf bir gerekçeyle iptal edildi.

Kararı duyuran Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dekanının "Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı" olduğu ortaya çıktı.

'Utanç verici'

Üniversitelerde gelinen bu durumu ve alınan skandal kararı soL'a değerlendiren Üniversite Katılımcıları Derneği Başkanı ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Dilbilim Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özgür Aydın ile konuştuk.

"Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nin işbirliği ve Yunanistan Büyükelçiliği'nin katkılarıyla yapılması planlanan Dünya Yunanca Günü etkinliğinin gerici baskılara boyun eğilerek iptal edilmiş olması 'bilimsel özgürlük' adına utanç verici bir durum. Bu kabul edilemez" diyen Aydın, etkinliği “amacını aşan bir algılamaya sebep olduğu” gerekçesiyle iptal edenlerin akademik kimliklerinin iyice sorgulamaları gerektiğini vurguladı.

Aydın, "İşin bir diğer vahim yönü, baskı nereden gelirse gelsin, bu kararın uygulayıcılarından biri olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanının Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı olmasıdır" dedi.

'Üniversitenin dil konusuyla ilgili bir fakültesi dil konusunu konuşmaktan ürktü'

Üniversite adına işin utanç verici bir başka yönünün, etkinliğin konusuyla ilgili öne sürülen itirazlar olduğuna işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

Üniversitede her şey konuşulur tartışılır, bunu bir kenara koyalım. Ama etkinliğin iptalinin vahim yönlerinden biri de konuşulacak konuya, yani “dil” konusuna olan itirazdır. Üniversite, hem de üniversitenin dille ilgili bir fakültesi “dil” konusunu konuşmaktan ürkmüş durumdadır. Üstelik ürktükleri “Yunanca” farklı lehçeleriyle ülkemizde konuşulmakta olan da bir dildir. Bu karar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin cephesinde kocaman harflerle yazılı “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” yazısını örtmeye çalışan kötü bir örtüden başka bir şey değildir.

Ne oldu?

Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nin işbirliği ve Yunanistan Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Dünya Yunanca Günü etkinliği yapılması kararlaştırıldı. Çeşitli sunumlar yapılacağı etkinlikte "ölümünün 50. Yılında Nobel ödüllü Şair Yorgos Seferis" de anılacaktı.

Etkinlikte Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Michael Christos Diamessis, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar açılış konuşmalarını yapacaktı.

9 Şubat, yani bugün saat 14:00'te online bağlantı yoluyla yapılması planlanan etkinlik, "bazı kesimlerin" tepkisini çekti.

MaviVatan.net sitesinin twitter adresinde buna ilişkin "Türkiye'nin güzide üniversitelerinin milli meselelerde daha hassas davranması gerekir. Yunanistan ile yaşanan sorunlar, Mavi Vatan hassasiyeti, Yunanistan'ın Bazı Trakya Türklerine yönelik politikaları göz önüne alınarak tüm Türkiye ortak tavır takınmalıdır" ifadeleri yazıldı.

Alınan bilgiye göre bu ve benzeri çıkışlar sonrası YÖK devreye girdi ve etkinlik iptal edildi. İptal haberini duyuran DTCF Dekanlığı, "Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan Dünya Yunanca Günü etkinliği, amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir" denildi.