Uşşaki sapığı ne ilk ne de son: Milyondan fazla çocuk tarikatların elinde tehlikede!

Çocuk istismarı Türkiye’deki en ciddi cinsel suçlardan birisi. Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı 2019 yılına ait adli istatistiklere göre geçen yıl Türkiye'de "cinsel dokunulmazlığa karşı suç" kapsamında 49 bin 57 dava açıldı. Bunların 22 bin 689'u, yani yarıya yakını çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarıydı.

Çocuklar bu korumasızlığı en çok aile içinde, okulda ya da çalışmak zorunda kaldıkları yerlerde hissediyorlar.

Okullar arasında ise dini eğitim veren okullar veya bir cemaatin güdümünde faaliyet gösteren kurslar, okullar, ‘medrese’ dedikleri yerler çocuk taciz ve tecavüzlerinin önde gelen mekanları durumunda.

2.6 milyon vatandaşın bir tarikatla bağı bulunduğu tahmin ediliyor. Cemaat - tarikat faaliyetlerin düzenli bir biçimde katılan kişi sayısı ise 1 milyon civarı. İki rakamdan yola çıkarak milyona yakın çocuğun bu zihniyetin elinde tehlikede olduğu tahmin ediliyor.

Burada eğitim vermesi gereken kadroların bastırılmış cinsel dürtülerini çocukların üstünde tatmin etme çabaları ve bu sapık faaliyetlerinin ört bas edileceğine dönük inançları çocukların mağduriyetlerinin önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Dini güç cesaretlendiriyor, devlet seyrediyor

Bir de cemaat-tarikat büyükleri var ki, “hikmetinden sual olunmaz” denilerek bu insanları adeta tanrının elçisi kabul ederek sorgulamayan ve her dediğini kabul eden zihniyet, çoğu durumda mağdur olan kendi çocuğu olsa bile sesini çıkartmıyor. Bu durum bu sapkın zihniyetlere istediklerini yapma cesareti veriyor. Devlet ise olup bitenleri seyretmekle yetiniyor.

En son sayısız devlet protokolünde yer almış bir tarikat liderinin bir kız çocuğunu istismar etmesinin ortaya çıkması, çocukların tarikatların elinden nasıl kurtarılacağı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Dinci vakıflar, din öğretmenleri, kuran kursları...

İşte AKP'li yıllarda ortaya çıkan çocuk istismar ve tecavüz olaylarından bazıları:

2008 yılında Çorum Ensar Vakfı Başkanı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zekai İşler; vakfa gelen iki kız kardeşten 13 yaşındakine tecavüz, diğerini tacizden tutuklandı ve mahkum edildi.

Sinop’un Gerze İlçesindeki dindar gençlik yetiştirmek için kurulduğu söylenen Gençlik İlim ve Hikmet Derneği Başkanı Rafet Ermiş 4 erkek çocuğa tecavüzden 2016’da tutuklandı.

Artvin-Yusufeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Kuran Dersi öğretmeni Rüstem Aydın 14 yıl boyunca birçok erkek çocuğa tecavüz ettiği için 25 Mart 2016’da tutuklandı.

Fıkıh-Der'e bağlı kaçak Kuran kursunda 20'den fazla çocuk istismara maruz kaldı.

Karaman’da Ensar Vakfı ile İmam Hatip Mezunları Derneği’ne ait yurtlarda kalan öğrencilerden 45’ine tecavüz eden öğretmen Muharrem Büyüktürk, 2016’da 503 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu olayı “Bir kerelik olmuş bir şey’ diyerek tanımladı…

29 Aralık 2016'da İstanbul, Pendik’te bir dernekte gönüllü Kuran öğretmenliği yapan 32 yaşındaki O.B., 11 yaşındaki erkek öğrencisi P.E.’ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.

25 Temmuz 2017'de Giresun Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursunda 9 ila 13 yaşlarındaki 9 öğrenciye tecavüz eden Halil İbrahim U. 203 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

23 Temmuz 2017'de: Ağrı’daki İmam Buhari Yatılı Erkek Kuran Kursunda kalan 9 yaşındaki U.P. adlı erkek öğrenci, Kuran hocası olan 17 yaşındaki Y.K.’nin tecavüzüne uğradı.

İzmir Dikili’deki Süleymancılar’ın yurdunda kalan 9 erkek öğrenciye tecavüz eden din eğitmeni Ömer Faruk Ergen, 23 Aralık 2017’de tutuklandı.

Meşhur yayın yasakları

Bu olaylar yaşanırken dincilerin çocuklar üzerindeki saldırısını gizlemek için yetkililer de elinden geleni yapıyor. Daha konu duyulur duyulmaz akla gelen ilk şey haberlere yayın yasağı getirmek oluyor. Örnek mi, saymakla bitmek:

Ankara Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Kuran dersi öğretmeni Sefer A. 15 yaşından küçük 12 kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Akçaabat İmam Hatip lisesinde Arapça öğretmeni Y.D. 17 yaşındaki kız öğrencisine defalarca tecavüz etti, sonra da “Muta nikahı” yapayım dedi. Olaya “Gizlilik” gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Afyon Otpazarı Camiinde imamlık yapan M.E.Ç, kuran kursuna gelen 7 ve 9 yaşlarındaki iki öğrenciyi taciz etti. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Konya Ereğli İmam Hatip Lisesi Müdürü üç çocuk babası A.D. kız öğrencisiyle ilişkiye girdi. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Düzce’nin Esençam Köyünde imam H.A. 14 yaşındaki kız çocuğa tecavüz etti. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesi İmam Hatip Lisesinde din dersi öğretmenliği yapan Alper Tarık P. isimli bir öğretmen 16 yaşındaki öğrencisi K.K.’ye cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Konya İhsan Dede İmam Hatip Ortaokulunda sekiz kız öğrenciye tecavüz edildi. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Tekirdağ Kapaklı İmam hatip ortaokulunda, 8 kız öğrenciye tecavüz edildi. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Bartın’da Ulugeçitambarcı Köyü cami odasında açılan Kuran Kursunda imam, ‘Kuran kursundaki çocuklara cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklandı. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Antep’te Şahinbey Camisi’ne bağlı Kuran kursunda 60 yaşındaki temizlik görevlisi Süleyman Ş.’nin bir yıl boyunca yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 çocuğa kursun tuvaletinde tecavüz ettiği belirlendi. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Konya’da yatılı bir Kuran kursunda belletmenlik yapan 5 kişinin yaşları 11-12 arasında değişen 3 çocuğa tecavüz ettiği belirlendi. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Ankara Beypazarı’nda, yatılı bir Kuran kursunda öğretmenlik yapan Ali K., 11 yaşındaki erkek bir öğrenciye aylarca tecavüz etti. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi.

Adıyaman Gerger İmam Hatip Lisesi’nde 30 öğrenci tecavüze uğradı. Çocukların makatlarındaki yırtık doktor raporları ile tespit edildi. Olaya “Gizlilik’’ gerekçesi ile yayın yasağı getirildi...

Faruki tarikatının Konya kolunun şeyhi Süleyman Işık, aralarında çocukların da bulunduğu 7 erkeğe tecavüzden tutuklandı. Şeyh Işık, çocukları dini mertebeniz artacak diye kandırarak istismar ettiği anlaşıldı.

Denizli’de Süleymancılar tarikatına ait yurtta kalan 12 yaşındaki erkek öğrenci, bir belletmenin defalarca tecavüzüne uğradı, yurt müdürü olayın üstünü kapatmaya çalıştı. Yaşananlar, öğrencinin intihar notunun bulunmasıyla ortaya çıktı