Üsküdar Belediye Başkanı Covid-19'a yakalandı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Covid-19 testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Türkmen, evde istirahat ettiğini belirtti.

Türkmen, sosyal medya hesabından "Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor" diye yazdı.

İlgili Haber

Tedavi sonrası testi pozitif çıkan sağlıkçıya çalışma zorunluluğu