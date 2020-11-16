Üsküdar Belediye Başkanı Covid-19'a yakalandı

Değerli Hemşehrilerim;



Covid19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum.



Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor.



Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.