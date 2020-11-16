Üsküdar Belediye Başkanı Covid-19'a yakalandı

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Türkmen, evde istirahat ettiğini belirtti.
Türkmen, sosyal medya hesabından "Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor" diye yazdı.
Değerli Hemşehrilerim;— Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) November 16, 2020
Covid19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum.
Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor.
Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.