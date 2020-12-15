Uşak'ta iki günde üçüncü doğalgaz patlaması

Uşak'ta dün 2 farklı noktada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 6 kişi yaralandı. Korkutan olaylara bugün bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde kentte bir doğalgaz patlaması daha meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı

Olayda, bir apartmanın 3’üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Kentte dün iki farklı noktada doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralanmıştı.

Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi vatandaşları, “Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiçbir vatandaşımızın kutularda oynama yapmamaları, kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir” şeklinde uyarmıştı.

İhmal mi var

Doğalgazın kademeli olarak açıldığı fakat belediyenin vatandaşları uyarmadığı iddia edilmişti.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, patlamaların ardından Twitter hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Yalım, "Tüm vatandaşlarımızı özellikle uyarıyorum doğalgaz vanalarının; hem ocak hem kaloriferlerin kapalı olup olmadığını muhakkak kontrol etsinler, ekipler gelmeden aktif hale getirilmemesi için özellikle uyarıyorum" açıklaması yapmıştı.