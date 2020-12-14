Uşak’ta iki farklı noktada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda 5 kişinin yaralandığı bildirilirken hayatını kaybedenlerin de olduğu iddia edildi. Fakat can kaybı iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Patlamanın, çalışmadan dolayı gece boyunca kesik olan doğalgazın kademeli olarak açılmaya başlanmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Doğalgazın kademeli olarak açıldığı fakat belediyenin vatandaşları uyarmadığı iddia edildi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, patlamaların ardından Twitter hesabından önemli bir uyarıda bulundu. Yalım, "Tüm vatandaşlarımızı özellikle uyarıyorum doğalgaz vanalarının; hem ocak hem kaloriferlerin kapalı olup olmadığını muhakkak kontrol etsinler, ekipler gelmeden aktif hale getirilmemesi için özellikle uyarıyorum" açıklaması yaptı.